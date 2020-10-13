Глава села в Алтайском крае уже месяц не может добиться уколов от бешенства

Глава Баюновоключевского сельсовета Первомайского района Анастасия Абрамовская уже несколько недель не может добиться проведения курса вакцинации от бешенства после контакта с зараженным животным.
В сентябре она узнала, что ее домашний кот, с которым активно контактировала не только Абрамовская, но и ее маленькая дочь, заражен бешенством. Животное усыпили, однако обезопасить себя от последствий царапин и укусов можно только шестью дозами антирабического препарата.
Женщина сразу обратилась к начмеду в своем селе, но та посоветовала пойти к хирургу в Березовскую ЦРБ. Врач заявил, что вакцины от бешенства нет, однако после обращения в СМИ препарат нашелся и 19 сентября женщине поставили первую прививку из шести.
Через несколько дней Абрамовской поставили второй укол и заявили, что антирабическое лекарство снова закончилось. По словам врачей, препаратов от бешенства за счет бюджета в Алтайском крае не осталось, и предложили женщине искать их своими силами.
Между тем ее дочери медики и вовсе отказались ставить вакцину, заявив, что ребенок не имел контакта с котом. 22 сентября у школьницы поднялась температура, 5 октября девочку забрали в Краевую детскую больницу с диагнозом "мигрень".
Там дочь Абрамовской обследовали и заявили, что ребенок полностью здоров. При этом на слова женщины о контакте с больным животным врачи якобы не обращали внимания. Однако спустя три дня медики все же поставили две вакцины, сказав, что оставшиеся нужно ставить в больнице по месту жительства.
При этом в Минздраве на запрос ИА "Банкфакс" заявили, что 12 октября в регион поступила новая партия препарата в размере 2500 доз, однако Абрамовскую никто об этом не уведомил. Женщина опасается, что вакцину ей придется самой искать по медучреждениям, а в ЦРБ она "поступит к концу года".
Комментарии
Так может наоборот, они кота заразили бешенством!
бедный попов, и тут шатают лодку.
А для кота вакцины тоже не было, раз он у них непривитый бегал? Или как обычно - кота прививать не буду, все это блажь, или вообще "бешенства не существует"?
Ну вот, маску не носили, руки не мыли - кота заразили...
Комментаторам только хиханьки да хаханьки...
там вообще работает кто-нибудь?
Да уже давно не смешно с нашей медициной, любой может оказаться в такой ситуации.