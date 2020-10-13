Глава села в Алтайском крае уже месяц не может добиться уколов от бешенства

Глава Баюновоключевского сельсовета Первомайского района Анастасия Абрамовская уже несколько недель не может добиться проведения курса вакцинации от бешенства после контакта с зараженным животным.

В сентябре она узнала, что ее домашний кот, с которым активно контактировала не только Абрамовская, но и ее маленькая дочь, заражен бешенством. Животное усыпили, однако обезопасить себя от последствий царапин и укусов можно только шестью дозами антирабического препарата.

Женщина сразу обратилась к начмеду в своем селе, но та посоветовала пойти к хирургу в Березовскую ЦРБ. Врач заявил, что вакцины от бешенства нет, однако после обращения в СМИ препарат нашелся и 19 сентября женщине поставили первую прививку из шести.

Через несколько дней Абрамовской поставили второй укол и заявили, что антирабическое лекарство снова закончилось. По словам врачей, препаратов от бешенства за счет бюджета в Алтайском крае не осталось, и предложили женщине искать их своими силами.

Между тем ее дочери медики и вовсе отказались ставить вакцину, заявив, что ребенок не имел контакта с котом. 22 сентября у школьницы поднялась температура, 5 октября девочку забрали в Краевую детскую больницу с диагнозом "мигрень".

Там дочь Абрамовской обследовали и заявили, что ребенок полностью здоров. При этом на слова женщины о контакте с больным животным врачи якобы не обращали внимания. Однако спустя три дня медики все же поставили две вакцины, сказав, что оставшиеся нужно ставить в больнице по месту жительства.

При этом в Минздраве на запрос ИА "Банкфакс" заявили, что 12 октября в регион поступила новая партия препарата в размере 2500 доз, однако Абрамовскую никто об этом не уведомил. Женщина опасается, что вакцину ей придется самой искать по медучреждениям, а в ЦРБ она "поступит к концу года".