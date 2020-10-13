Вячеслав Франк проверил готовность барнаульских дорожников к уборке снега зимой

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по готовности дорожной техники к работе в зимний период.

Во встрече приняли участие замглавы администрации Анатолий Воронков, зампред комитета по дорожному хозяйству Иван Гармат, руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин и сотрудники предприятия.

По словам Курышина, технический парк учреждения включает в себя более 240 единиц снегоуборочной техники, которая оснащена системой ГЛОНАСС для контроля за передвижением, работой и использованием топлива. Для посыпки дорог заготовлено более 38 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Кроме того, подготовлено шесть мест для отвала снега, а при необходимости будут выделены дополнительные территории.

Франк осмотрел подвижный состав и пообщался с сотрудниками предприятия. Как отметил градоначальник, актуальными остаются вопросы обновления снегоуборочной техники и укомплектованность кадрами.

"В этом году, благодаря поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко, за счет средств краевого бюджета парк пополнится 12 единицами новой техники. Будем, как и в прошлом году, привлекать дополнительную технику сторонних организаций, когда это потребуется", – сказал Франк.

Также глава города напомнил, что для улучшения качества уборки и оптимизации работы дорожной службы в Барнауле разработали новую схему очистки улиц с делением по принципу приоритетности, сообщает пресс-центр мэрии.