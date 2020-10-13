Вячеслав Франк проверил готовность барнаульских дорожников к уборке снега зимой

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по готовности дорожной техники к работе в зимний период.
Во встрече приняли участие замглавы администрации Анатолий Воронков, зампред комитета по дорожному хозяйству Иван Гармат, руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин и сотрудники предприятия.
По словам Курышина, технический парк учреждения включает в себя более 240 единиц снегоуборочной техники, которая оснащена системой ГЛОНАСС для контроля за передвижением, работой и использованием топлива. Для посыпки дорог заготовлено более 38 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Кроме того, подготовлено шесть мест для отвала снега, а при необходимости будут выделены дополнительные территории.
Франк осмотрел подвижный состав и пообщался с сотрудниками предприятия. Как отметил градоначальник, актуальными остаются вопросы обновления снегоуборочной техники и укомплектованность кадрами.
"В этом году, благодаря поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко, за счет средств краевого бюджета парк пополнится 12 единицами новой техники. Будем, как и в прошлом году, привлекать дополнительную технику сторонних организаций, когда это потребуется", – сказал Франк.
Также глава города напомнил, что для улучшения качества уборки и оптимизации работы дорожной службы в Барнауле разработали новую схему очистки улиц с делением по принципу приоритетности, сообщает пресс-центр мэрии.
Комментарии
Зима проверит
Когда СМИ перестанут распространять провластные фейки и сконцентрируются на реальной информации?
Франку надо готовиться, а то наш скверный народ зимой растопчет его как Попова сейчас.
вот именно, зимой пусть вспоминает рапорт как готов, во время неожиданно выпавшего снега
Франку надо готовиться, а то наш скверный народ зимой растопчет его как Попова сейчас.
Маску на глаза напялит и божья роса)))
где растопчет, так же вон журналисты статью запустили о невозможности на ковид провериться полдня и нет статьи
вот и все разборки
В прошлом году не растоптали. Снег закончился, про проблему все забыли.
каждый год одно и тоже, самим то не надоело? объявляют о готовности, а сами не готовы
Организация работ по уборке снега в Барнауле, Бийске и Рубцовске признана неудовлетворительной на заседании регионального правительства, которое прошло 22 января. К руководителям всех трех муниципалитетов было много вопросов. Главными причинами неудачной борьбы со стихией они называют недостаток техники и сильный износ существующей.
А что маска не на глазах?))) они же здесь сейчас, стоят, или идут, не понятно - но в первых)))
Также глава города напомнил, что для улучшения качества уборки и оптимизации работы дорожной службы в Барнауле разработали новую схему очистки улиц с делением по принципу приоритетности, сообщает пресс-центр мэрии.
ЧИНОВНИКИ ЧЕСТНЫЕ НУЖНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Принцип приоритетности - верх неприкрытого цинизма. Это значит, что Ленинский будет чист, а Поток в сугробах. И не только Поток.
"Проверил" - это завел, гидравлику протестировал, самоход, как прохождение техосмотра - вот это ПРОВЕРИЛ. а то, что он пришел а а показхуху ему выставили все движимое и недвижимое и в том числе списанное имущество... - это не проверил , это показуха
лучше бы своё вип-место в ковидном госпитале проверил... а то вдруг занято уже