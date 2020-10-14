Эксперт рассказала, как смыть коронавирус со смартфонов

В период пандемии людям следует мыть не только руки, но и очищать смартфоны. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала главный редактор портала о мобильных устройствах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

По ее словам, мытье рук снижает риск заражения, но вирус может снова попасть на руки со смартфонов.

"Смартфоны – одно из средств распространения заразы. Действительно, на смартфоне всегда много микроорганизмов, микробов и вирусов. Коронавирус, конечно, тоже может на нем присутствовать. Самая главная защита – регулярное очищение", – сказала Мурзина.

Она посоветовала протирать девайсы дезинфицирующим раствором.