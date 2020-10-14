Эксперт рассказала, как смыть коронавирус со смартфонов

В период пандемии людям следует мыть не только руки, но и очищать смартфоны. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала главный редактор портала о мобильных устройствах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.
По ее словам, мытье рук снижает риск заражения, но вирус может снова попасть на руки со смартфонов.
"Смартфоны – одно из средств распространения заразы. Действительно, на смартфоне всегда много микроорганизмов, микробов и вирусов. Коронавирус, конечно, тоже может на нем присутствовать. Самая главная защита – регулярное очищение", – сказала Мурзина.
Она посоветовала протирать девайсы дезинфицирующим раствором.
Комментарии
Ежедневно брызгаю на смартфон спиртом со всех сторон. И не раз. Иначе как его к губам то подносить
Обязательно после каждого выноса из дома протираю
14.10.2020 17:44
Спирт
С вашим ником достаточно дыхнуть и протереть...
всмысле к губам подносить? Вы из тех, кто кричит в микрофон в упор? Да современные гаджеты на расстоянии с полметра отлично передают звук...
по поводу статьи, статья ниочем, пук в воздух, ни одного слова и ниодной полезной информации. Амик, совсем нечего было написать? Если действительно эксперт, то должна рассказать, как , чем , упомянуть, что не все смартфоны водонепроницаемые, а если народ побежит в ванной топить телефоны массово, пытаясь смыть ваш вирус? Все поверхностное....расвором, смыть... тьфу...это и кольники знают, не надо наывать "экспертами"
Я кладу телефон камерой на север. На ночь. Перекрещиваю, читаю молитву. Утром разворачиваю на юг. Произношу слова от короновируса. Это очень хорошо помогает. Метод хороший. Даже лучше чем описано в этой статье.