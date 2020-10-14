Пьяный барнаулец устроил погоню, которая закончилась аварией

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о погоне, которая закончилась аварией. Инцидент произошел на пересечении бульвара 9 Января и Володарского.
"По словам очевидца, за рулем был пьяный водитель (не славянской внешности, средних лет), пытающийся уйти от экипажа ДПС. У водителя в ногах валялась бутылка водки", – сказано в посте, который опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Приора", на которой двигался виновник аварии, протаранила несколько отбойников, ударилась в ВАЗ и остановилась у железнодорожных путей.
Информации о пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Комментарии
Трамвайные пути?
Хорошо хоть не взлётная полоса...
14.10.2020 18:34
- гость -
Трамвайные пути?
Сьезди за свою жизнь на ВРЗ,хоть посмотришь.... что,да где!
А какой там трамвай ходит, интересно?
14.10.2020 19:34
Денис
Называется "поезд". Но что "журналисты" АМИК, что сетевые хомяки разницы не понимают. Длинные железки на коротких бетонках лежат, значит трамвай, хорошо хоть не траНвай.