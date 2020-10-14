Пьяный барнаулец устроил погоню, которая закончилась аварией

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о погоне, которая закончилась аварией. Инцидент произошел на пересечении бульвара 9 Января и Володарского.

"По словам очевидца, за рулем был пьяный водитель (не славянской внешности, средних лет), пытающийся уйти от экипажа ДПС. У водителя в ногах валялась бутылка водки", – сказано в посте, который опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Приора", на которой двигался виновник аварии, протаранила несколько отбойников, ударилась в ВАЗ и остановилась у железнодорожных путей.

Информации о пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.