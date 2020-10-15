В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Об этом рассказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Препарат под названием "ЭпиВакКорона" безопасен, и первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время. Президент добавил, что вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новым препаратом.
Это вторая российская вакцина после "Спутник V", который зарегистрировали в августе, напоминает РИА Новости.
Сейчас работу над созданием живой вакцины ведут и специалисты Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Комментарии
Это здорово,конечно. А можно побольше первой вакцины изготовить,не 2000порций на край в 2,3 млн населением,а хотя бы полмиллиона. И лекарство от ковида ,не по 12тысяч, а хотя бы по 1тысяче и в достатке чтоб в аптеке были. А то новые регистрируем,чтоб "впереди планеты всей", а свой народ дохнет без лекарств и медиков
И кто будет зарабатывать на этом дефицитном товаре и жизнях Россиян? Почему Путин ничего не делает, чтобы для граждан страны эти препараты стоили не баснословных денег а были бы оплачены государством - ведь это выгодно (сохранение жизней соотечественников)...