В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Об этом рассказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Препарат под названием "ЭпиВакКорона" безопасен, и первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время. Президент добавил, что вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новым препаратом.

Это вторая российская вакцина после "Спутник V", который зарегистрировали в августе, напоминает РИА Новости.

Сейчас работу над созданием живой вакцины ведут и специалисты Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.