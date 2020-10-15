Следователи выясняют, куда исчез 1 млрд рублей, выделенный на жилье для алтайских сирот

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников "Регионального жилищного управления" и регионального Минстроя.

По данным СК, в нынешнем году в Алтайском крае число детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилья, превысило 5 тысяч человек. При этом в 2020 году на обеспечение квартирами сирот из федерального и краевого бюджетов выделили более 1,2 млрд рублей. При этом на жилье потратили 49 миллионов, что составляет лишь 4% от объема финансирования.

Вопросы приобретения и предоставления жилых помещений детям-сиротам, а также контроля за их использованием возложены на чиновников КГКУ "Региональное жилищное управление" и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в России проблема обеспечения детей-сирот жильем является острой и в ней присутствуют криминальные проявления, пишет ТАСС. Наиболее неблагополучная обстановка по этому вопросу складывается в Алтайском, Забайкальском и Хабаровском краях, в республиках Мордовия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Ивановской и Омской областях.