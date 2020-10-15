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Следователи выясняют, куда исчез 1 млрд рублей, выделенный на жилье для алтайских сирот

, ИА "Амител"
На приобретение квартир потратили лишь 49 млн рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников "Регионального жилищного управления" и регионального Минстроя.

По данным СК, в нынешнем году в Алтайском крае число детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилья, превысило 5 тысяч человек. При этом в 2020 году на обеспечение квартирами сирот из федерального и краевого бюджетов выделили более 1,2 млрд рублей. При этом на жилье потратили 49 миллионов, что составляет лишь 4% от объема финансирования.   

Вопросы приобретения и предоставления жилых помещений детям-сиротам, а также контроля за их использованием возложены на чиновников КГКУ "Региональное жилищное управление" и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в России проблема обеспечения детей-сирот жильем является острой и в ней присутствуют криминальные проявления, пишет ТАСС. Наиболее неблагополучная обстановка по этому вопросу складывается в Алтайском, Забайкальском и Хабаровском краях, в республиках Мордовия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Ивановской и Омской областях.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.10.2020 07:19
CALIBR

Бить по "хвостам" - рутина , а не пробовали бить на опережение ?
Раствориться средствам целевого назначения , это не халатность , это продуманная схема увода бюджетных денег в чьих - то интересах, причём не низового звена чиновничества, поэтому хотелось бы, чтобы "награды нашли героев".
Предполагаю, что у жулья есть спасительный круг , на котором написано "ЕР"

15.10.2020 07:20
Как то так

Зачем задавать глупые вопросы, деньги так где надо. Получите дурацкие ответы от чиновников.))

15.10.2020 07:31
- гость -

А может дело стоило по статье Кража в особокрупном размере в составе ОПГ возбуждать? И всю эту шайку садить сразу в ИВС до выяснения концов?

15.10.2020 07:41
- гость -

детей лайкающих не те фотографии вы быстро выясняете, а проворовавшихся региональных чиновников - надо выяснить.
сажать с конфискацией, причем у всех родственников

15.10.2020 07:48
гость

При этом на жилье потратили 49 миллионов, что составляет лишь 4% от объема финансирования.
------------------
Украсть 96%! Вот совесть алтайских чиновников.

15.10.2020 07:48
Qw

Получается мужик трудится на работе, отчисляет налоги чтобы купить квартиру сироте, в то время как свой родной сын должен брать ипотеку на квартиру!
А потом выяснется, что все твои налоги стырили!

15.10.2020 07:50
Как то так

15.10.2020 07:41
- гость -
детей лайкающих не те фотографии вы быстро выясняете, а проворовавшихся региональных чиновников - надо выяснить.
сажать с конфискацией, причем у всех родственников

Вы покушаетесь на святое, я не имею в виду деньги сирот. Я имею в виде честно наворованное чиновниками.

15.10.2020 08:07
- гость -

Пока не посадят всю ОПГ - ЕР, во главе с паханом - толку не будет.

15.10.2020 08:10
- гость -

Голосом Нуля: Они потерялись...

15.10.2020 08:14
Сергей

Как? Опять? ВОт же пару лет назад пересажали несколько чиновников по этой же ситуации, и снова на те же грабли!? Желание "прикарманить" казённые деньги не дают чиновникам покоя! Ни так давно, в очереди было 3000 сирот, сейчас уже 5000р. Правильно, с такими темпами и до 10 000 человек дойдем за пару лет.

15.10.2020 08:16
- гость -

Мое мнение, для того чтобы нужные люди спали спокойно с натыренным и не переживали по пустякам, возбуждают дела о хищении. Находят (назначают) "стрелочника", на которого все свешают. В итоге: "стрелочник" отделается легким испугом (это же спектакль для простых граждан), нужные люди могут спокойно пользоваться "честно заработанными" деньгами, граждане довольны, т.к. жулик пойман и наказан!
За примером далеко ходить не надо, тот эе "Оборонсервис"...

15.10.2020 08:22
- гость -

Одно из действий всем известного Фургала в том, что придя к власти он стал все выделенные деньги направлял на жилье сиротам, а не разворовывал. А властям этого не надо. Вот и нашли причину убрать его с поста.

15.10.2020 08:43
- гость -

Бюджетные деньги украсть невозможно, тем более, выделенные на определенную цель !!! Здесь именно ОПГ, в которой должны быть люди выделяющие эти деньги, получающие, казначейские и проверяющие - это как минимум!

15.10.2020 09:18
Павел

То есть все годы было ОК , а в этом вот такая фигня . Хорошо , поверим . Тогда фамилии руководителей в студию !

15.10.2020 09:23
- гость -

Вот они откуда дорогие авто на дорогах барнаула
Удивлены?
Так это не от бизнеса доход а от ворюг
Еще сколько из страны вывели

15.10.2020 09:26
- гость -

зато край как необходимо отодвигать пенсионный возраст,"экономя" деньги на стариках

15.10.2020 09:36
Злая гостья

Дорогие авто? Посмотрите продающиеся квартирки на авито от 120 квадратов и от 10 лямов.

15.10.2020 09:42
dirserver

Читать надо уметь, господа комментирующие и иже с ними. И голову иметь не только для еды туда.

Написано же черным-по-белому - "в 2020 году на обеспечение квартирами сирот из федерального и краевого бюджетов выделили более 1,2 млрд рублей" и "потратили лишь 49 миллионов". В каком месте вы наши про украли?

Я бы хотел уточнить насчет "в 2020 году выделили" - это когда именно? Т.е. когда именно 1,2 млрд. руб. легли на спецсчет в Казначействе? Это важно. Если, например, это произошло в прошлый четверг, то потратить 49 миллионов за неделю - это даже очень быстро и чиновников надо наоборот наградить.

Ну и второе - система покупки жилья за счет бюджета для разных категорий нуждающихся написана таким образом, что как бы ты ни совершал эту нехитрую операцию - ты никогда не сделаешь правильно. "Купи то, не знаю что и за полцены, а деньги потом" - это если кратко описать процедуру.

15.10.2020 09:59
- гость -

15.10.2020 09:36
Злая гостья
Дорогие авто? Посмотрите продающиеся квартирки на авито от 120 квадратов и от 10 лямов.


дорогие квартиры и дома за 80 млн это отдельная тема)

просто как только заходит тема про малоимущих и нищих, сразу же вылазит какой нибудь коммент про то что у нас все ок, смотрите сколько дорогих авто на улицах!!
я, лично вижу, что многие машины битые, а резита зимняя ,ездят даже летом.
те нет у людей денег....нет и неоткуда им взяться...

15.10.2020 10:02
Nemo

Как всегда новость не полная.. Проблема лишь в том, что не успевают освоить выделенные деньги и их придется возвращать в бюджет..А сироты останутся без квартир. Поэтому и халатность, а не хищение. Да кроме того квартиры можно закупить лишь на электронных аукционах. а многие ли продавцы квартир могут на них выйти.

15.10.2020 10:34
- гость -

Сейчас на Амике 99% тупорогих, которые и чтение текста освоить не могут. Не было воровства, была банальная лень чиновников потратить выделенные деньги.
Деньги никто не украл, их тупо не освоили. Из 1,2 ярда потратили только 50 лямов в то время как на очереди в крае около 5000 сирот на улучшение жилищных условий. Государство деньги дает, а чиновники их не доводят до получателей.

Ладно остальные малограмотные затупили, но ты то Казик, старая кляча, как так опростоволосился....

15.10.2020 10:38
St

А может прежде чем обвинять людей в тупизне надо было посмотреть заголовок :"Следователи выясняют, куда исчез 1 млрд рублей, выделенный на жилье для алтайских сирот"
Куда исчезли деньги и почему не потрачены деньги на счету - две большие разницы!

15.10.2020 10:43
Виктор

куда куда, по карманам рассовали

15.10.2020 10:57
гость

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников "Регионального жилищного управления" и регионального Минстроя.

По данным СК, в нынешнем году в Алтайском крае число детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилья, превысило 5 тысяч человек. При этом в 2020 году на обеспечение квартирами сирот из федерального и краевого бюджетов выделили более 1,2 млрд рублей. При этом на жилье потратили 49 миллионов, что составляет лишь 4% от объема финансирования.

Расследование уголовного дела продолжается.

ДЛЯ защитников расхитителей и не читающих текст!

15.10.2020 11:00
St

Амик, уточните, пожалуйста, ваш заголовок
:"Следователи выясняют, куда исчез 1 млрд рублей, выделенный на жилье для алтайских сирот" соответствует действительности? Деньги исчезли или же, как пишут комментаторы, просто не освоены?

15.10.2020 11:04
гость

сменить следователей и прокуроров-они всё знают

15.10.2020 11:13
- гость -

Амик, вы нарвётесь на судебный иск) Проверяйте инфу, что печатаете. В погоне за желтизной вы извращаете факты. Факт в том, что деньги не освоены, а не украдены. Бастрыкин возмущен именно этим обстоятельством: деньги есть, их дают нуждающимся, а местные чиновники ковыряют в носу, и не делают свою работу.

15.10.2020 11:16
Nemo

читайте Катунь-24. там подробнее и ни слова что деньги "ищут". Деньги на месте, только под них продавцы не предлагают жилье на аукционах. за 38,5 тысяч рублей за квадратный метр трудно в Барнауле купить однушку

15.10.2020 11:22
Nemo

В новости есть ссылка на сайт СК, лучше читать там.

15.10.2020 15:38
CALIBR

Тупым, ещё тупее , читать заголовок ""Следователи выясняют, куда исчез 1 млрд рублей, выделенный на жилье для алтайских сирот"

Три "ку" и 120 отжиманий с перехлопыванием ладошками в промежности - труд непосильный, конечно для оффисного планктона - ну а кому сейчас легко, ёк ?


15.10.2020 17:43
- гость -

Как же любит Калибр про промежности и руки в трусах писать .Наверное так медитирует после провала в выборах на губернаторство

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