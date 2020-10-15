Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция может сохранять активность не менее суток на денежных купюрах и не менее трех часов – на монетах. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора призвали отказаться от наличных денег.
Отмечается, что наиболее распространенным путем передачи COVID-19 является воздушно-капельный. Однако заразиться им можно и через предметы, на поверхности которых находится вирус.
"После каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом", – пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С начала пандемии в России выявили 1 340 409 случаев коронавируса, выздоровели 1 039 705 человек, скончались – 23 205.
Комментарии
"специалисты Роспотребнадзора призвали отказаться от наличных денег." На работу не ходить все заплатят, вопрос кто заплатит. Умных нет одни управленцы. Оплатите квартплату полностью за счет государства, и денег меньше и народ здоровее.
Очередной бред в угоду банкирам
Ага
Щас, чтобы вы видели чего и где я покупаю?
Да-да, потом банк предлагает что-то за деньги и говорят приэтом, что все отобьется кэшбеком в вашем любимом магазине таком-то. Все отслеживают по карте. Только нал!
специалисты... а в чем? в абсурдных рекомендациях? Это да!
С началом пандемии наоборот перешел на наличность, так проще мне управлять бюджетом.
Следующий шаг: стал слишком активно топить против - блокируем все карты. Элементарное управление стадом.
Да безнал удобен, но все же понимают где они живут. По этому основную суму лучше держать в наличных и желательно в валюте.
Зачем терпилам деньги?
простая житейская ситуация :надо помочь инвалиду приобрести топливо. Но... большая проблема Как это сделать. помогающему за 70, на самоизоляции, не на карантине. Карточки нет. Попросили соседей помочь, они ответили: только что перечислили 8000 дочке, пришло уведомление, больше нельзя. Аууу всем, кто "добросовестно" продумывает, как загнать в угол.Вы что там делаете?
@ Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса— “ЭпиВакКорона” заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Президент также добавил, что, насколько ему известно, «на подходе еще третья вакцина» центра имени Чумакова Российской академии наук.
11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V».
Позже Минздрав выдал НИЦЭМ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического испытания вакцины. 9 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале III фазы клинических испытаний вакцины. 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот, а 24 сентября Минздрав объявил, что ее получили все российские регионы. @
Деньги это зло, отдавайте бедным.
Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за COVID-19
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А я деньги не облизываю. Россиян призвали отказаться от посещения своих квартир, ведь подъездная ручка заражена. Заметьте, россиян не призвали пользоваться перчатками.
Навальному и его родственниками заблокировали все счета. Продолжайте пользоваться безналом.
Коронавирусная инфекция может сохранять активность не менее суток на денежных купюрах и не менее трех часов – на монетах
если не ошибаюсь про смартфоны писали что там под 10 дней держится. А на пластике не держится ?
всем нужно на монеты переходить. 3 часа. самый минимальный срок...
Монеты залил кипятком или положил на сковородку и можно уже облизывать, если они золотые.