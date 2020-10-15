Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция может сохранять активность не менее суток на денежных купюрах и не менее трех часов – на монетах. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора призвали отказаться от наличных денег.

Отмечается, что наиболее распространенным путем передачи COVID-19 является воздушно-капельный. Однако заразиться им можно и через предметы, на поверхности которых находится вирус.

"После каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом", – пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала пандемии в России выявили 1 340 409 случаев коронавируса, выздоровели 1 039 705 человек, скончались – 23 205.