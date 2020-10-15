"Радуйся, Мария". Как отмечали Покров Богородицы в Барнауле

14 октября в Покровском храме служили праздничную литургию. Покров Пресвятой Богородицы – один из самых любимых праздников православных христиан. Считается, что в X веке в этот день Царица Небесная защитила Константинополь от язычников, сняв с головы покрывало и накрыв им молящихся о спасении.

В наши дни покрывало Марии в каком-то смысле это медицинские защитные маски. Не все прихожане были в них, нарушая заповедь, которая гласит: "Не искушай Господа Бога твоего".

Служба на Покров очень красивая. Храм украшен синей материей. Этот цвет символизирует покрывало Марии, и в сочетании с золотом иконостаса и мягким светом свечей действительно умиротворяет душевные тревоги.

Традиционно в Барнауле праздничную литургию митрополит служит именно в синекупольном Покровском соборе. Как она проходила, смотрите в фоторепортаже amic.ru.