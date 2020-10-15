"Радуйся, Мария". Как отмечали Покров Богородицы в Барнауле

14 октября в Покровском храме служили праздничную литургию. Покров Пресвятой Богородицы – один из самых любимых праздников православных христиан. Считается, что в X веке в этот день Царица Небесная защитила Константинополь от язычников, сняв с головы покрывало и накрыв им молящихся о спасении.
В наши дни покрывало Марии в каком-то смысле это медицинские защитные маски. Не все прихожане были в них, нарушая заповедь, которая гласит: "Не искушай Господа Бога твоего".
Служба на Покров очень красивая. Храм украшен синей материей. Этот цвет символизирует покрывало Марии, и в сочетании с золотом иконостаса и мягким светом свечей действительно умиротворяет душевные тревоги.
Традиционно в Барнауле праздничную литургию митрополит служит именно в синекупольном Покровском соборе. Как она проходила, смотрите в фоторепортаже amic.ru.
Комментарии
К счастью, на фото почти все пожилые люди.
В церковь сейчас ходят восновном пожилые люди. Раньше церковь была моложе.
Евгений Спицын Старообрядцы и РПЦ точка раскола
В церковь сейчас ходят восновном пожилые люди. Раньше церковь была моложе.
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Ошибаетесь. Раньше посещали церковь только пожилые люди. Ныне добавились к посещению люди среднего возраста. Молодежь считала посещение церкви как модным какое-то короткое время.
Обана! А кто её покрыл?
Ошибаетесь. Раньше посещали церковь только пожилые люди. Ныне добавились к посещению люди среднего возраста. Молодежь считала посещение церкви как модным какое-то короткое время.
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Наверное, я только читал, что раньше было больше мужчин,женщин молодых. Вот я живу около мечети, там каждый раз, когда собрание, машину некуда поставить. Мужчины идут толпой. А у нас все старушки. Это так тревожно, что ли.
и все без масок....
Обана! А кто её покрыл?
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вот из таких как вы с нами и случаются несчастья
15.10.2020 16:26
- гость -
А я то тут причём?