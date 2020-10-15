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Барнаульскую школу раньше срока закрыли на каникулы

, ИА "Амител"
Решение приняли из-за сложной эпидемиологической обстановки
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Директор барнаульской средней общеобразовательной школы № 50 Александр Титов подписал приказ о преждевременном выходе на осенние каникулы. Об этом сообщает сайт учреждения.

Согласно информации на сайте школы, каникулы продлятся до 20 октября, после чего образовательный процесс возобновится. Посещение школы до 21 числа запрещено.

В качестве аргумента для соответствующего решения руководитель школы приводит "неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и другими респираторными и вирусными заболеваниями среди учащихся и педагогов школы".

Один из пунктов приказа предписывает учителям-предметникам организовать удаленный режим работы в соответствии с недельной нагрузкой каждого педагога.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.10.2020 13:53
- гость -

Ну хоть один адекватный директор нашёлся.

15.10.2020 14:04
- гость -

Вменяемый человек!!!

15.10.2020 14:11
Наталья

Молодец тот, кто не боится принимать правильные решения!!!

15.10.2020 14:22
- гость -

Молодец!

15.10.2020 14:31
Зануда

в школе болеют 20 учителей, вы представляете, как налажен учебный процесс??? скоро свалятся и другие, вопрос-почему не закрыть школу? ан нет-терпите

15.10.2020 14:34
Зануда

хых, написали-нет подтверждения,что вы человек...смешно...

15.10.2020 14:51
- гость -

Молодец. Мало таких решительных.

15.10.2020 14:52
- гость -

Самое дорогое здоровье.

15.10.2020 15:06
Гостья

Молодец директор! Здоровье важнее! И педагогов, и детей, и их родственников (в том числе пожилых)

15.10.2020 15:14
Ольга

До 20 октября или до 20 ноября ? 20 октября - это вторник

15.10.2020 15:19
Гость

15.10.2020 15:14
Ольга
И что? Каникулы обязательно должны заканчиваться в воскресенье? 1 сентября тоже обязательно,чтобы понедельник?

15.10.2020 15:39
- гость -

Молодец!

15.10.2020 15:54
гость

Молодец директор!!!

15.10.2020 15:58
- гость -

Наверное до 21 ноября. Удачи директору.

15.10.2020 16:06
- гость -

сами идиоты и дети вместе с вами идиотами останутся

15.10.2020 16:11
- гость -

15.10.2020 16:06
- гость -

Вы по себе судите? Огорчу: другие люди от вас отличаются.

15.10.2020 16:20
- гость -

15.10.2020 16:06
- гость -
все правильно. понимаю что ваш дистант это не учеба и не контроль знаний, дистанционное обучение- это принципиально другой метод подачи материала и контроля его усвоения.
не говоря уже о том, что школа выполняет важную функцию социализации.

а вы, тешите себя иллюзиями какие ваши дети сверхинтеллекталы и ловят все на лету. еще бы, ведь это же ваши дети, у таких интеллектуалов как вы разве может быть иначе.
а на выходе будут неучи с огромными пробелами, особенно в старших и в начальных классах.
потом только не кудахтайте во всяких телеграммах что вы сидели на дистанте а с кровиночки на экзаменах как с умного спрашивают.

15.10.2020 16:29
- гость -

15.10.2020 16:20
- гость -

А вот ни разу не тешили себя иллюзиями, тем не менее, "кровиночка" наша всю весну на дистанте занимался чуть не сутками и сдал ЕГЭ на 90+ по трем предметам и успешно поступил в престижный университет.

Так что не судите плохо обо всех!)

15.10.2020 16:39
- гость -

нравится дурой выглядеть тогда дальше кудахтайте

15.10.2020 16:43
- гость -

успешно поступил в престижный университет.


попробую угадать. на экономический или юридический факультет Алтайского филиала Санкт Петербуржского института культуры?

15.10.2020 16:58
- гость -

15.10.2020 16:43
- гость -

Фу, какая убогая фантазия) Барнаульские ВУЗы вообще не рассматривались. Филиалы тоже.

15.10.2020 18:19
- гость -

Барнаульские ВУЗы вообще не рассматривались
Что ж Вы так жлобитесь?
конечно, не Оксфорд, но и не отстой, чтобы прям так уточнять

15.10.2020 18:51
- гость -

15.10.2020 18:19
- гость -

Каков был пост 16:58, таков и ответ) А в целом я очень хорошо отношусь к нашим ВУЗам.

15.10.2020 18:53
- гость -

Уточняю: *пост 16:43

15.10.2020 18:58
- гость -

Уже как неделю закрыта школа № 118

15.10.2020 19:00
Евгений

Директор молодец.
Все молчат о " короне" а школах.
А дети разносят её.По семьям.
Собянин сделал правильно. А у нас пир ао время чумы.

16.10.2020 02:35
South

15.10.2020 16:06
- гость -
сами идиоты и дети вместе с вами идиотами останутся
----------
Судьба у вас такая.

16.10.2020 02:38
South

15.10.2020 16:20
- гость -
...
а вы, тешите себя иллюзиями какие ваши дети сверхинтеллекталы и ловят все на лету. еще бы, ведь это же ваши дети, у таких интеллектуалов как вы разве может быть иначе.
-------
Займитесь уже своими детьми. А наши дети - да, унаследовали от нас высокий уровень интеллекта и стремление к знаниям. Ваши же что в школе не хотят учиться, что дистанционно. Тыкаются в смартфоны на переменках и на уроках. Толку, что они в школу ходят - ноль.

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