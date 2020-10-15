Барнаульскую школу раньше срока закрыли на каникулы

Директор барнаульской средней общеобразовательной школы № 50 Александр Титов подписал приказ о преждевременном выходе на осенние каникулы. Об этом сообщает сайт учреждения.

Согласно информации на сайте школы, каникулы продлятся до 20 октября, после чего образовательный процесс возобновится. Посещение школы до 21 числа запрещено.

В качестве аргумента для соответствующего решения руководитель школы приводит "неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и другими респираторными и вирусными заболеваниями среди учащихся и педагогов школы".

Один из пунктов приказа предписывает учителям-предметникам организовать удаленный режим работы в соответствии с недельной нагрузкой каждого педагога.