Четверть россиян захотели навсегда остаться на "удаленке"

Четверть трудоустроенных жителей России хотят навсегда остаться на "удаленке", пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", в котором поучаствовали 5,3 тысячи человек.
При этом более трети (36%), напротив, не хотели бы так работать. Каждый пятый (20%) заявил о комфортной работе из дома лишь не более месяца, а 18% готовы трудиться в таких условиях от одного месяца до трех.
Главным достоинством удаленной работы свыше половины россиян (54%) назвали экономию времени и денег. Еще трети (34%) дистанционный режим позволил снизить риски заражения коронавирусом. Для 31% опрошенных преимуществом стала возможность распоряжаться своим временем, а 16% на "удаленке" больше времени могут проводить с семьей.
Комментарии
Хочу.
+1 но не пускают
15.10.2020 14:54
- гость -
такая же фигня
Если работу можно выполнять удалённо, то как минимум должен быть выбор. Три дня в конторе - два дома, через день, как угодно. Нет никакого смысла таскаться в офис каждый день.
Ну-ну, на удалёнке они остаться захотели. Этим самым Вы снимете с работодателей бремя оплаты аренды помещений, оплаты коммунальных услуг и прочих подобных расходов, взвалив это на себя, и посмотрим как Вы потом завоете
на удаленке и платят меньше..
четверть россиян либерасты и дегенераты. и это очень печально
15.10.2020 15:49
Гость
С чего вдруг то?
15.10.2020 16:04
- гость -
Не переживай, имперцев и сраных сталинистов всё равно больше.
Кал и месный уже давно на удаленке пиво посасывают
15.10.2020 15:43
Алекс
Что, простите? Каким образом ваш счет за отопление поменяется, если вы не будете ездить в офис? Максимум что может увеличиться - это счет за электричество. Но экономия на проезде и питании больше, так что...
15.10.2020 15:49
Гость
Это сч его такой вывод?
заголовок как: "Трудящие потребовали снижение зарплаты и увеличение рабочего дня"
Депутатов на удаленку от Москвы.
15.10.2020 15:49
Гость
на удаленке и платят меньше..
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С чего это? Платят так же. Экономится время на дорогу и траты на проезд + на обеды. Работодатель тоже экномит. Все довольны.