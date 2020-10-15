Четверть россиян захотели навсегда остаться на "удаленке"

Четверть трудоустроенных жителей России хотят навсегда остаться на "удаленке", пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", в котором поучаствовали 5,3 тысячи человек.

При этом более трети (36%), напротив, не хотели бы так работать. Каждый пятый (20%) заявил о комфортной работе из дома лишь не более месяца, а 18% готовы трудиться в таких условиях от одного месяца до трех.

Главным достоинством удаленной работы свыше половины россиян (54%) назвали экономию времени и денег. Еще трети (34%) дистанционный режим позволил снизить риски заражения коронавирусом. Для 31% опрошенных преимуществом стала возможность распоряжаться своим временем, а 16% на "удаленке" больше времени могут проводить с семьей.