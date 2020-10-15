Победа человечества над коронавирусом вряд ли будет связана с ослабеванием или какими-либо изменениями вируса, заявил член-корреспондент РАН, замдиректора по науке Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

По словам эксперта, со временем у населения будет образовываться коллективный иммунитет и часть людей станет невосприимчивой к заболеванию. При этом у другой части выработается искусственный иммунитет за счет вакцин.

"А когда вирусу будет некого заражать, он просто исчезнет. Думаю, что через год мы про него уже и не вспомним", – сказал медик в интервью RT.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире выявили 38,5 млн случаев коронавируса, 26,6 млн человек выздоровели, 1 млн заболевших скончался.