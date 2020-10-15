Победа человечества над коронавирусом вряд ли будет связана с ослабеванием или какими-либо изменениями вируса, заявил член-корреспондент РАН, замдиректора по науке Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
По словам эксперта, со временем у населения будет образовываться коллективный иммунитет и часть людей станет невосприимчивой к заболеванию. При этом у другой части выработается искусственный иммунитет за счет вакцин.
"А когда вирусу будет некого заражать, он просто исчезнет. Думаю, что через год мы про него уже и не вспомним", – сказал медик в интервью RT.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире выявили 38,5 млн случаев коронавируса, 26,6 млн человек выздоровели, 1 млн заболевших скончался.
Комментарии
Заграничные эскулапы писали же, что в случае с ковидом не будет коллективного иммунитета. А у наших светил другое мнение.
Какая прэлесть(((На грипп нет иммунитета,а на ковид появится..
у наших особая цивилизация как всегда (рукалицо)
Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска
Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха. По мнению Лаутербаха, выводы британских ученых «не означают, что спустя несколько месяцев нет уже вообще никакого иммунитета, но он, вероятно, будет скорее неполным». Поэтому есть опасность повторных заражений, «причем осложнения после первой инфекции могут усугубить протекание второй. Так что тот, кто один раз переболел, попадает в группу риска», — предупредил эксперт. А это уже полная противоположность коллективному иммунитету.
спросите у врачей с ковидных госпиталей,половина переболела по второму разу..Почему у них нет коллективного иммунитета..Второй раз протекает намного тяжелее.
А когда вирусу будет некого заражать...
Скорее всего да. Будет уже некого заражать.
А вообще кардиолог лучше бы сердечными болезнями занимался.
Заниматься и добиваться успехов в своем деле ? Если что то делать, то можно сделать что то не так, а если ничего не делать, то не так не сделаешь. Но тогда тебя не заметят ! Надо излагать угодные речи.
Власти Китая приняли потрясающие эфективные меры. Там уже остались единичные случаи ковида на всю 1,5 миллиардную страну. Власти Китая уберегли легкие своих граждан от фиброзного поражения.
А нам предлагают подставлять свои легкие и радоваться, тому что переболел?