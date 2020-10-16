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Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный"

, ИА "Амител"
Инициативная группа благоустроит остров в парке

Преподаватели и студенты Института биологии и биотехнологии АлтГУ создадут комфортную и экологичную зону отдыха в парке "Изумрудный". Инициативную группу возглавили директор института Марина Силантьева и старший преподаватель кафедры ботаники Татьяна Корниевская. Вместе они реализуют проект "Цветущий остров в парке "Изумрудный".

"В парке "Изумрудный" должно быть место, которое станет изюминкой парка и будет привлекать горожан. Мы выступили с инициативой помочь парку в его оформлении: решили облагородить остров на пруду. Мы хотим превратить его в зеленый уголок, чтобы горожане смогли здесь отдохнуть, насладиться благоуханием и красками живой природы", – рассказывает директор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Марина Силантьева.

Остров планируют разделить на несколько секторов, где с апреля по октябрь будут цвести различные виды растений. Так, в одном секторе разместят тенелюбивые виды растений, на солнцепеке – другие, под ивой – третьи. Это будут сектора, отличающиеся не только по дизайну, но и по цветочной композиции. Здесь же планируют установить фотозоны, чтобы желающие могли оставить себе снимки на память.

"Надо разместить арки со скамейками, по которым будут виться растения, сделать смотровую дорожку. Эти объекты позволят людям уединиться среди цветущего разнообразия. Мы также хотим, чтобы девичий виноград и вьющаяся жимолость обвили и закрыли бетонные блоки, и остров издалека смотрелся как зеленый уголок. В целом мы планируем создать объект в современном европейском стиле, который будет привлекателен весь рабочий сезон парка", – уточняет Марина Силаньтева.

В этом году на острове удалось только выкорчевать поросль кленов и высадить девичий виноград и жимолость. В будущем году еще предстоит демонтировать старый асфальт, а после – установить арки и беседку, сделать сектора и смотровую дорожку. Уже подобран посадочный материал на весну 2021 года. Организаторы проекта выражают благодарность за него директору Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Александру Шмакову.

Напомним, студенты и преподаватели ИББ АлтГУ активно сотрудничают с парком, помогая в проведении городских мероприятий, описании его флоры и фауны.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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