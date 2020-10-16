Сразу два землетрясения произошло в Сибири

16 октября в Кемеровской области произошло два землетрясения магнитудой от 3 до 5,2. Пострадали двое человек.

Первый толчок магнитудой 3 сотрудники Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН зафиксировали к югу от Шерегеша. Второе землетрясение магнитудой 4,2 случилось в Таштагольском районе примерно в 7 км к юго-востоку от Шерегеша. В эпицентре интенсивность достигала 5,2 единицы.

Как сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на администрацию района, из-за подземных колебаний пострадали два горняка. Толчок произошел на шахте "Новый Шерегеш". У одного из мужчин диагностирован перелом ноги, у второго – перелом ключицы. В состоянии средней тяжести их госпитализировали.