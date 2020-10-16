Индекс промышленного производства в Алтайском крае снизился

Индекс промышленного производства в Алтайском крае за девять месяцев 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно данным Алтайкрайстата, падение зарегистрировано в обрабатывающей отрасли – на 0,9%. Больше всех пострадало производство транспортных средств и оборудования (свыше 32%), мебели (более 30%), лекарств (21%).

По 10% потеряли категории одежды, металлических изделий, ремонта машин и оборудования, энергетика. При этом некоторые отрасли смогли показать рост – производство кожи и кожаных изделий (+73%), полиграфия (+22%), бумаги (+15%).

На фоне снижения индекса промышленного производства подъем показала добыча полезных ископаемых – почти на 14%. Наибольший прирост отмечается в добыче известняка – почти в два раза. На 16% выросла добыча песка.

В продовольственной сфере также отмечается рост на 6,8%. В первую очередь за счет выпуска мясных консервов и сахара их производство увеличилось в 1,5 раза. Больше всех потеряла отрасль переработки рыбы и морепродуктов – 18%.