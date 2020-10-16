Из-за пандемии коронавируса россияне накопили рекордную сумму долгов

В России обострилась ситуация с долгами населения на фоне пандемии коронавируса – у каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ.

Как пишут "Известия" со ссылкой на исследование ВЦИОМ, из-за ситуации вокруг COVID-19 многие жители страны столкнулись с дополнительными тратами, остались без премий или потеряли работу. В среднем размер задолженности составляет около полумиллиона рублей.

Просрочку в 50 тысяч рублей респонденты воспринимают спокойно – большинство уверены, что деньги получится отдать в течение года. Однако чем больше сумма обязательств, тем сильнее россияне сомневаются в том, что их удастся погасить. Кроме того, треть соотечественников не исключает использования процедуры внесудебного банкротства.

Больше половины опрошенных брали кредиты на покупку товаров первой необходимости, еще треть – на погашение других кредитов. 17% брали средства на лечение, а 5% с помощью займов гасили долги по ЖКХ. В большинстве случаев размер займа не превышал 20 тысяч рублей.

По данным ЦБ, всего россияне задолжали примерно 1 триллион рублей, что является рекордным показателем с конца 2016 года.