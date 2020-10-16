Из-за пандемии коронавируса россияне накопили рекордную сумму долгов

В России обострилась ситуация с долгами населения на фоне пандемии коронавируса – у каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ.
Как пишут "Известия" со ссылкой на исследование ВЦИОМ, из-за ситуации вокруг COVID-19 многие жители страны столкнулись с дополнительными тратами, остались без премий или потеряли работу. В среднем размер задолженности составляет около полумиллиона рублей.
Просрочку в 50 тысяч рублей респонденты воспринимают спокойно – большинство уверены, что деньги получится отдать в течение года. Однако чем больше сумма обязательств, тем сильнее россияне сомневаются в том, что их удастся погасить. Кроме того, треть соотечественников не исключает использования процедуры внесудебного банкротства.
Больше половины опрошенных брали кредиты на покупку товаров первой необходимости, еще треть – на погашение других кредитов. 17% брали средства на лечение, а 5% с помощью займов гасили долги по ЖКХ. В большинстве случаев размер займа не превышал 20 тысяч рублей.
По данным ЦБ, всего россияне задолжали примерно 1 триллион рублей, что является рекордным показателем с конца 2016 года.
Комментарии
Надули кредитный пузырь. Как его сдувать, никотине знает
Не причём тут пандемия. Все дело в таких министрах как мантуров. Состояние сегодняшней экономики можно диагностировать "синдром мантурова" это когда рубль ниже плинтуса, а министр радуется
Народец понабрал кучу кредитов в надежде на инфляцию и рост цен, а потом и рост доходов. Не просчитали многоходовочку. Будет наоборот. Дефляция, падение доходов, невозможность перекредитоваться. Банки сдерут с недозаемщиков три шкуры, отберут за копейки залоги. Кто-то хорошо заработает
Не берите кредиты НИКОГДА!!!
А с каких пор смартфоны, да хоть и телевизоры со стиральными машинками, стали "товарами первой необходимости"? Может, ещё и шубки норковые к этой категории отнесём?.
16.10.2020 17:34
гость
Полностью согласен. Кое-кто вспомнил начало 90-х, когда за счёт инфляции некоторые за год за квартиры рассчитались.
Уже на каждом углу , "экономисты" на короновирус кап.кризис списывают , а недалекие верят уши развесив.