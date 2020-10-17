Глюкоза выложила фото в сетчатом белье и показала татуировку возле ягодиц

34-летняя певица Наталья Ионова, также известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фотографию в нижнем белье и показала татуировку возле ягодиц.
На снимке артистка предстала в черном белье "в сеточку" с распущенными волосами. На ногах надеты черные кожаные ботинки, а на бедре певицы красуется небольшая татуировка.
"Сделай громче!" – подписала Ионова свою публикацию в Instagram.
Пользователи соцсети поставили фотографии более 44 тысяч лайков и восхитились внешностью Ионовой. "Не шикарная, а роскошная!", "Все с годами стареют, а она молодеет", "Ералаш" уже не тот", "С таких женщин картины пишут", – написали поклонники в комментариях.
Комментарии
Сетка на колонках и нижнем белье певицы схожи.А так,ничего особенного.
пописала Ионова
Ой...
Уж попИсала так попИсала Наташа...?
Это либералы отписались:ничего хорошего в жизни не замечают,ничто не радует их глаз )
09:55 - гость - "Это либералы отписались: ничего хорошего в жизни не замечают,ничто не радует их глаз )"
Почему? Например, их радует радуга...на флаге
Красивая девочка, пела хорошо, свой стиль был. Потом попался ей мужчина, свернула с дороги, и пола не туда.
Пошла
ягодицы - официальное название: жопа. так бы и писали, что "показала татуировку возле жопы"...да и прикольней так...
Она вышла замуж за богатого,какое-то время жила в Испании.Назад вернулась." В кабаках-зелёный штоф белые салфетки. Рай для нищих и шутов, мне ж — как птице в клетке!" )