Глюкоза выложила фото в сетчатом белье и показала татуировку возле ягодиц

34-летняя певица Наталья Ионова, также известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фотографию в нижнем белье и показала татуировку возле ягодиц.

На снимке артистка предстала в черном белье "в сеточку" с распущенными волосами. На ногах надеты черные кожаные ботинки, а на бедре певицы красуется небольшая татуировка.

"Сделай громче!" – подписала Ионова свою публикацию в Instagram.

Пользователи соцсети поставили фотографии более 44 тысяч лайков и восхитились внешностью Ионовой. "Не шикарная, а роскошная!", "Все с годами стареют, а она молодеет", "Ералаш" уже не тот", "С таких женщин картины пишут", – написали поклонники в комментариях.