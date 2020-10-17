На Землю надвигается продолжительная магнитная буря

Магнитная буря обрушится на Землю во второй половине октября. Ее пик придется на 25 число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. В этот день мощность магнитных волн составит около шести баллов.

Магнитная буря начнется 21 октября 2020 года. В течение четырех дней возмущения электромагнитного поля Земли будут слабыми. 25 октября ситуация ухудшится – магнитная буря достигнет средней силы. Три следующих дня (26-28 октября) магнитосфера будет возбужденной. Окончательно ее состояние нормализуется только после 29 октября.

Сильнее всего подобные явления оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты.

Во время магнитных бурь у населения могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.