Умер известный алтайский психолог Алексей Капранов

17 октября в возрасте 55 лет ушел из жизни известный алтайский психолог Алексей Капранов. О смерти Алексея на своих страницах в социальных сетях рассказал его коллега, фотограф Павел Водопьянов.

"17.10.2020 от нас ушел наш друг, наставник и просто великий человек Алексей Васильевич Капранов. Мы приносим соболезнования семье и близким. Дата и место позже. Скорбим, ты вечно в нашей памяти", – написал он.

Неизвестно, что стало причиной смерти, однако, судя по сообщениям самого Капранова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", незадолго до этого он заболел.

"Немного разболелся, лежу с температурой. До следующей недели постараюсь оклематься", – писал Капранов.