Умер известный алтайский психолог Алексей Капранов

17 октября в возрасте 55 лет ушел из жизни известный алтайский психолог Алексей Капранов. О смерти Алексея на своих страницах в социальных сетях рассказал его коллега, фотограф Павел Водопьянов.
"17.10.2020 от нас ушел наш друг, наставник и просто великий человек Алексей Васильевич Капранов. Мы приносим соболезнования семье и близким. Дата и место позже. Скорбим, ты вечно в нашей памяти", – написал он.
Неизвестно, что стало причиной смерти, однако, судя по сообщениям самого Капранова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", незадолго до этого он заболел.
"Немного разболелся, лежу с температурой. До следующей недели постараюсь оклематься", – писал Капранов.
Комментарии
Не оклемался...
Смерть - смена мерности...
При капитализме люди в РФ до новой пенсии уже не доживают...
Да что ж такое то ...всех 50 летних косит старуха . Земля пухом
Замечательный был человек. Соболезнование выражаю. Земля ему пухом.
Невероятный был человек!!! Соболезную его семье и коллегам, друзьям.
Это кто?
Страны Счастливой охоты, Леша...(((
Для того этот вирус и был изобретён : выкосить старшее поколение , оставить народы без знатоков своего дела : учителей , врачей , учёных , да и других специалистов . А с молодняком можно сделать всё что хочешь , что в пустые головы вложишь - то и будет . И мы уже это видим .
Жаль человека , соболезнование родным .
18.10.2020 14:09
- гость -
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о, теория заговора. если он был и придуман против кого-то, то они уже давно с ним справились. я про китайцев если что
Люди всю жизнь платят в ПФР, а потом раз и не платят и пенсию не получат. Надо пенсионные выплаты родственникам отдавать.
-гость- 15:10
ага! сечину, роттенбергам нужнее
Водопьянов-то с какого перепугу коллега? фотограф психологу не коллега