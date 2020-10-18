Барнаулец заметил НЛО в ночном небе

Житель города в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовал видеозапись, на которую попал неопознанный летающий объект. Для того чтобы рассмотреть его, мужчина даже замедлил видео.

"На видео так не передалось – светящийся шар был более заметным и чуть больше, чем на видео. Скорее всего, упал небольшой метеорит", – написал автор поста и отметил, что все это произошло около 19:17.

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Одни согласны с автором и считают, что это действительно небольшой метеорит, а другие заявляют, что это китайский фонарик, который они самостоятельно запустили в небо, однако запись не позволяет рассмотреть объект детально.