Барнаулец заметил НЛО в ночном небе

Житель города в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовал видеозапись, на которую попал неопознанный летающий объект. Для того чтобы рассмотреть его, мужчина даже замедлил видео.
"На видео так не передалось – светящийся шар был более заметным и чуть больше, чем на видео. Скорее всего, упал небольшой метеорит", – написал автор поста и отметил, что все это произошло около 19:17.
В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Одни согласны с автором и считают, что это действительно небольшой метеорит, а другие заявляют, что это китайский фонарик, который они самостоятельно запустили в небо, однако запись не позволяет рассмотреть объект детально.
Комментарии
А приземлилась эта НэЛэО в центральном парке! Поэтому туман там был с утра... Выспалась и улетела, туман с собой забрала...
Может НЛО нам прилетело помочь в борьбе с коронавирусом? А больше-то помощи уже ждать не откуда
Есть два выхода из сложившейся ситуации, один реалистический, а другой фантастический...
Фантастический - это наше руководство поставит работу всех сфер и служб так что все наладится...
А реалистический - это прилетят инопланетяне и спасут нас!
Метеор. Приходилось видеть.
В ночном клубе и не такое увидишь