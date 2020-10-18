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В Рубцовске автомобиль въехал в киоск с цветами и снес светофор

, ИА "Амител"
Водитель свернул в сторону тротуара, чтобы уберечь пенсионерку на пешеходном переходе

Фото: "Инцидент Рубцовск"

18 октября в Рубцовске в районе остановки "6-я школа" на проспекте Ленина автомобиль въехал в киоск с цветами. Предположительно, пострадала пенсионерка.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Рубцовск", пожилая рубцовчанка начала переходить дорогу, когда на светофоре оставалось несколько секунд. Водитель не успел затормозить на мокрой дороге, и чтобы уберечь женщину, свернул в сторону киоска.

Авто серьезно пострадало, от удара сломался светофор. По словам свидетелей ДТП, пешехода увезла скорая помощь. На месте работали пожарные и полиция.

Как ранее сообщил amic.ru, авария с участием трех автомобилей произошла 17 октября в краевой столице в районе пересечения улиц Шумакова и Балтийской. От удара один из автомобилей опрокинулся на крышу. Его водителя увезли на скорой помощи в городскую больницу, утверждают очевидцы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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