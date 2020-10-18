В Барнауле двух рабочих спасли из-под обвала грунта

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники МЧС спасли двух рабочих из-под завала грунта, который осыпался во время прокладки трубопровода в траншее.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, на участке работали трое человек. После обрушения двое из них оказались под завалами, а третий позвонил в службу 112 и начал откапывать одного из своих коллег.

Всего на место прибыли 13 спасателей и четыре единицы техники. Несмотря на риск повторного обрушения земли, сотрудникам МЧС удалось аккуратно поднять на поверхность пострадавших и передать их врачам скорой.

Как ранее сообщил amic.ru, в Кош-Агачском районе идут поиски пропавшей группы регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Двое ее участников, которые занимались учетом сибирского горного козла и горного барана, должны были выйти к месту встречи с основной группой еще 16 октября, но их местонахождение до сих пор остается неизвестным.