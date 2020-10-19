Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набрала 4 тысячи подписей

Петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова подписали более 4,2 тысячи человек. Такое количество подписей удалось собрать за четыре месяца.
Обращение к властям жители Алтайского края опубликовали на портале Сhange.org. В тексте автор привел негативную оценку работы министра на нынешней и предыдущей должностях.
Основные аргументы, подкрепляющие позицию, – это курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным, и дефицит лекарств, например, инсулина, от которого зависят жизнь и здоровье многих людей.
Кроме того, автор петиции перечислил последние скандалы, связанные с недоплатой врачам, работающим с больными коронавирусом, и новостью об оптимизации детской ортопедии в Барнауле.
В октябре автор петиции обновил ее, обратив внимание на проблемы, с которыми здравоохранение региона столкнулось во время пандемии коронавируса.
Комментарии
Перед отставкой его бы выпороть розгами на площади Октября вместе с его красноярским дружком.
Я "ЗА"!
Гонить его хорошим кнутом, бездаря
ДАРМОЕД, прожирающий деньги налоплательщиков
Основные аргументы, подкрепляющие позицию, – это курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным
дык курс на оптимизацию на попов проложил, а иные - он только исполнитель)))
За развал кардиохирургии даже выпороть мало.
Американские боты, хватит строчить коменты)))
Кого же из вас назначить? Все умные, вы то точно справитесь
строчить коменты)))
Лучше ссылку киньте, где подписать))))
Не трогать Красноярских ЗАСЛАНЦЕВ!!!
Гематологическое отделение только в краевой больнице. Чтобы попасть к врачу нужно два месяца ждать талончик.
++ дык курс на оптимизацию на попов проложил, а иные - он только исполнитель)))
Спасибо за ссылку, я подписал.
Правильно, все врачи уходят в комерческие клиники, в государственных одни пенсионеры остались, лечить простых людей получающих 12-15 тысяч некому
А что вы хотели от дикого капитализма?
Вот старая гвардия уйдет на покой, а молодняк поумнее будет лечить только за большие деньги, посредственности же останутся в поликлиниках..на оказание помощи
Я подписала!
пока не угробил всю медицину края - в шею!
Где можно подписаться.Подпишусь не раздумывая.
Губеру конечно пофиг... Как и нам на всю эту братву из красноярска, залётную.
Развал медицины -показатель его работы ! Пусть уходит с поста !
Где ссылка, народ, подскажите?
Гнать клоуна на участок, пусть узнает как работать по его приказам
уже 4500
Неча на лошадей пенять, коли кучер плохой.
Развал медицины -показатель его работы ! Пусть уходит с поста !
какое смелое заявление
я надеюсь вы не об инициаторах и организаторах оптимизации медицины...
а всего лишь о рьяных исполнителях )))
Почему вы все думаете, что это развал, а не запрограммированный результат, которого добиваются и умело курируют процесс?