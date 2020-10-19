Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набрала 4 тысячи подписей

Петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова подписали более 4,2 тысячи человек. Такое количество подписей удалось собрать за четыре месяца.

Обращение к властям жители Алтайского края опубликовали на портале Сhange.org. В тексте автор привел негативную оценку работы министра на нынешней и предыдущей должностях.

Основные аргументы, подкрепляющие позицию, – это курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным, и дефицит лекарств, например, инсулина, от которого зависят жизнь и здоровье многих людей.

Кроме того, автор петиции перечислил последние скандалы, связанные с недоплатой врачам, работающим с больными коронавирусом, и новостью об оптимизации детской ортопедии в Барнауле.

В октябре автор петиции обновил ее, обратив внимание на проблемы, с которыми здравоохранение региона столкнулось во время пандемии коронавируса.