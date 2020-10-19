БК "Барнаул" начал новый сезон с поражения

Баскетболисты клуба "Барнаул" проиграли стартовый матч нового сезона чемпионата Суперлиги 2. В воскресенье ,18 октября, соперником алтайской команды в первом туре стал один из фаворитов турнира – "Тамбов". Встреча состоялась в барнаульском спорткомплексе "Победа" при пустых трибунах.

В первой четверти более опытные гости добились преимущества – 22:15. Однако во втором отрезке матча барнаульцы сумели сократить отставание до минимума – 35:37. После большого перерыва тамбовчане постепенно ушли в отрыв. В итоге "Барнаул" уступил со счетом 73:87.

Самым результативным в составе хозяев стал Дмитрий Злобин, который набрал 18 очков. Также на счету лидера барнаульцев восемь подборов и пять перехватов. У "Тамбова" самым метким стал Василий Гладышев. Он настрелял в корзину "Барнаула" 29 очков.

В среду, 21 октября, во втором туре барнаульцы на своем паркете сыграют с липецким "МицуБаскетом". Эта встреча вновь пройдет без зрителей и начнется в 19 часов. Прямую трансляцию можно найти на сайте Российской федерации баскетбола.