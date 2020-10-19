За прошедшие сутки число случаев коронавируса в России выросло на 15 982 – до 1 415 316 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, Россия вновь обновила рекорд по суточному приросту больных.
Больше всего инфицированных выявили в Москве (+5376 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+686) и Московской области (+466). По данным на 19 октября, Алтайский край (+185) занял 12-е место в федеральном рейтинге.
За весь период в стране вылечились от коронавируса 1 075 904 человека, 5328 из которых – за последние сутки.
Скончались еще 179 человек. В общей сложности в России зафиксировали 24 366 летальных случаев.
Комментарии
Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов говорит буквально следующее: "...Сегодня 10 тысяч выявленных условных больных на всю великую Россию, и мы надеваем маски, уходим на «удаленку», столбики рисуем, а когда появился новый вирус гриппа H1N1 «Гонконг», максимальная пиковая заболеваемость только в Москве была 102 тысячи обратившихся за медицинской помощью в сутки! Это невыявленных, у кого вирус был. Тогда не искали, у кого он имелся. Это были больные, которые сами обращались за медицинской помощью. У них присутствовала высокая температура, интоксикация, головная и мышечная боль, слабость и другие симптомы гриппа. Конечно, кто-то и погибал. А теперь скажите, 102 тысячи на Москву в сутки и 10 тысяч на всю Россию — сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы?! Я эпидемиолог по профессии, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего. В прошлом году заболеваемость респираторными инфекциями была выше, чем в этом, но о пандемии никто не говорил..."
19.10.2020 15:18
- гость -
грипп, орви - знают чем и как конкретно лечить. Ковид - туман полный на сегодня. Так что не занимайся контрреволюционной деятельностью.
19.10.2020 15:18
- гость -
когда этот кто-то из погибших будет он сам или его родственник, тогда по другому заговорит
"Никола́й Никола́евич Фила́тов (род. 28 мая 1954 года, город Северо-Задонск Тульской области) — советский и российский учёный, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН c 2016 года. Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой эпидемиологии Сеченовского университета, бывший главный санитарный врач Москвы."
Комментаторы сейчас больше ученых в вирусах разбираются
" Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что стоимость прививки от коронавируса не будет превышать тысячи рублей за одну дозу, в дальнейшем цена будет снижаться.
«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал "
vesti.ru 15 июля 2011:
"Европейские врачи бьют тревогу. В Ирландии, Норвегии, Швеции растет число случаев детской нарколепсии. Это болезнь нервной системы, которая проявляется приступами внезапного засыпания. Заболевших детей - десятки. Два года назад, в разгар эпидемии, всем им делали прививки от свиного гриппа. Вакцины разрабатывались в авральном порядке, и возможные побочные эффекты не были исследованы.
Лучшие специалисты бросились срочно разрабатывать вакцины. Они были созданы в рекордно короткие сроки. О тщательной проверке речь даже и не шла. Подопытными стали фактически все желающие привиться.
Вскоре выяснилось, что опасность вируса свиного гриппа была сильно преувеличена. Но печальные последствия вакцинации препаратом "Пандемрикс" более чем заметны. От нарколепсии страдают дети не только в Норвегии, но и других европейских странах. Европейское медицинское агентство начало расследование."
а 14 мая в интервью этот же ученый Николай Филатов говорил: Я абсолютно уверен, и вы это потом увидите: летом выявляемость, которая сейчас составляет 2,8 процента, упадет до значений менее процента. Летом респираторные вирусы переходят в некое спящее состояние, а бактерии в жаркую и влажную погоду, наоборот, распускают крылья. Коронавирусная инфекция в этот период упадет, и на этом весь период ее вхождения закончится. Мы, конечно, будем друг с другом обмениваться этим вирусом, но среди нас все больше и больше будет появляться лиц с антителами, защищенных от этой инфекции. Осенью об этом как о теме дня вспоминать никто не будет. Может быть, какие-то несколько очагов появятся, но это уже не будет никакой проблемой. Люди перестанут от этого умирать, потому что слабовирулентный возбудитель не способен запустить механизм неадекватного иммунного ответа.
..Сегодня 10 тысяч выявленных условных больных на всю великую Россию
И откуда эта цифра? Кто поверит? Всех небожителей срочно вернуть на землю!