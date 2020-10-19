За прошедшие сутки число случаев коронавируса в России выросло на 15 982 – до 1 415 316 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, Россия вновь обновила рекорд по суточному приросту больных.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+5376 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+686) и Московской области (+466). По данным на 19 октября, Алтайский край (+185) занял 12-е место в федеральном рейтинге.

За весь период в стране вылечились от коронавируса 1 075 904 человека, 5328 из которых – за последние сутки.

Скончались еще 179 человек. В общей сложности в России зафиксировали 24 366 летальных случаев.