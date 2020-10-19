Сотрудники барнаульского детсада спасли сову от ворон. Видео

Сотрудники детского сада № 217 с очень подходящим названием "Жар-птица" спасли сову от стаи ворон. Подробности работники дошкольного учреждения рассказали amic.ru.

Как оказалась сова рядом с садиком на улице Партизанской в Барнауле – загадка. Сотрудники детсада наблюдали, как сову, которая практически ничего не видит днем, атаковала стая ворон. Птицы гоняли лесную гостью, которая пыталась скрыться от них, но врезалась в стены домов и падала.

В итоге дворнику удалось отбить сову от ворон, а после сотрудники детсада отвезли ее в лес и впустили на волю.