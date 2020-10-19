"Я всегда любил бегать". Алексей Смертин рассказал о подготовке к марафону

Бывший капитан сборной России по футболку и игрок лондонского "Челси", уроженец Барнаула Алексей Смертин рассказал о любви к марафону и своих тренировках.

Смертин признался, что сейчас он уделяет тренировкам даже больше времени, чем когда был футболистом. По его словам, занимается он шесть раз в неделю, но это благоприятно сказывается на результатах.

"Вообще я любил всегда бегать. И во всех командах, куда бы я ни приходил, я был одним из тех, кто больше всех пробегает на поле. Может быть, были и лишние метры, которые и не стоило преодолевать. Но мне нравилось бегать. И я с детства, как пошел, сразу же побежал", – сообщил Смертин в беседе с "Бизнес Online".

Он подчеркнул, что его всегда восхищала в беге "фаза полета", когда человек больше половины времени находится в воздухе. Кроме того, Смертин любит бег за близкое к медитации чувство, когда можно отбросить насущные дела, помечтать и найти решения непростых ситуаций. Однако это касается "гладкого" бега, отмечает футболист.

"Потом я понял, что недостаточно просто бегать. Как амбициозный спортсмен высших достижений я посчитал, что нужно ставить цели. А если их ставить, значит, надо бегать марафоны", – сказал он.

Смертин отметил, что начал увлекаться марафонами с 2013 года. Но поскольку к первому забегу он "кое-как" подготовился самостоятельно, последние километры ему дались очень тяжело. И первоначально он даже зарекся больше не бегать марафоны, но потом ему предложили поучаствовать в мэйджорах, и спортсмен втянулся.

Сейчас Смертин поставил цель пробегать километр быстрее четырех минут в забеге. Следующий марафон он намерен пробежать на Байкале, который входит в топ экстремальных.

"Марафон вообще – это страсть. Но она не мешает тебе нормально существовать, жить с семьей в ладу, заниматься работой. Это то, без чего я сейчас уже жить не могу. Без цели, которую я ставлю перед собой", – признается Смертин.

Также спортсмен опроверг популярный миф о том, что футболисту в марафоне будет легко. По его словам, легче приходить из коньков или лыж, но не из тех видов спорта, где нужен рваный бег. При этом футбольная карьера все же дала преимущество и в забегах, отмечает он.

"Я выработал спортивный характер, неуступчивость. И понимание целеполагания: к чему идти и как этого добиваться. Во всем остальном нет – и даже наоборот. У меня ресурс мышц, связок и моих стертых хрящей не очень хорош для марафона и для моей будущей жизни, я это понимаю", – признался он.

В дальнейшем бывший капитан сборной России планирует пробежать и ультрамарафон Comrades в ЮАР, дистанция которого составляет чуть менее 90 километров.

"Думаю, что я способен и готов. Знаю, как к этому готовиться. Уверенность у меня появилась после 25-ти часов игры в футбол. Там я преодолел около 70 километров, и понимаю, что где 70, там и 80. Хотя темп будет другой, конечно", – заявил он.