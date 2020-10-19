Рубцовчанка покорила горячим тверком судей "Танцев" на ТНТ

Одной из участниц отборочного раунда "Танцев" на ТНТ стала жительница Рубцовска Екатерина Мельникова. Выпуск с ее участием телеканал показал вечером 18 октября.
Представительница Алтайского края продемонстрировала судьям танец в стиле тверк, которому особую пикантность придавал откровенный наряд девушки.
В частности, зрители обратили внимание на очень короткий костюм танцовщицы, нижняя часть которого в определенных ракурсах отчасти походила на стринги.
Судьи в целом положительно оценили выступление рубцовчанки, о чем свидетельствует ее проход в следующий раунд шоу.
Комментарии
У нас в крае гордится вообще некем? То парень который много кушал, то девка с мамой мужа на куски распилила. Теперь баба жопой в ящике трясёт.
Мрак.
Видимо других талантов, кроме как трясти целлюлитным пердаком у неё нет.....
смотреть не буду! доктор мне сказал - не волноваться...
ну хоть не сквиртом, уже хорошо..... какую только блевотину по телику не увидишь....
19.10.2020 17:01
- гость -
Вы расскажите, кому нужны её другие таланты в Рубцовске.