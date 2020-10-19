Рубцовчанка покорила горячим тверком судей "Танцев" на ТНТ

Одной из участниц отборочного раунда "Танцев" на ТНТ стала жительница Рубцовска Екатерина Мельникова. Выпуск с ее участием телеканал показал вечером 18 октября.

Представительница Алтайского края продемонстрировала судьям танец в стиле тверк, которому особую пикантность придавал откровенный наряд девушки.

В частности, зрители обратили внимание на очень короткий костюм танцовщицы, нижняя часть которого в определенных ракурсах отчасти походила на стринги.

Судьи в целом положительно оценили выступление рубцовчанки, о чем свидетельствует ее проход в следующий раунд шоу.