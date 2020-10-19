Понедельник, 19 Октябрь, 23:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,92
€ 91,31
4°


1415316 +15982
Обь
217см +125

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Новое футбольное поле появится в Славгороде

, ИА "Амител"
Работы почти закончены
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

К концу октября в Славгороде завершится строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием. Работы на общую сумму 39 млн рублей ведет местная компания, сообщает "Алтайский спорт".

По словам председателя городского спорткомитета Вячеслава Пулина, уже скоро можно будет проводить открытие. Однако сделать это хотят торжественно, пригласив в Славгород бывшего капитана сборной России, уроженца Барнаула Алексея Смертина.

Отмечается, что сейчас в детской спортшколе Славгорода культивируется 10 видов спорта, а футболом занимаются около 150 детей.

"Кроме футбольного поля в самом центре города, в шаговой доступности от него у нас имеются спортзал, гостиница, точки общепита. Мы готовы не только проводить футбольные турниры, но и принимать на сборы команды по любым видам спорта, в том числе и хоккейные, так как можем обеспечить хоккеистов льдом в любое время года на своем ледовом корте", – сказал Пулин.

Президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов, в свою очередь, заявил, что готов обсудить со славгородцами организацию турнира по футболу.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
23:31
В Алтайском крае устроили "отлов" водителей, не пропускающих пешеходов 0
23:16
Бывшего главного агронома алтайской компании осудили за взятки и хищение 0
22:54
В алтайском Минздраве объяснили жалобы на нехватку лекарств в аптеках 0
22:29
Песков рассказал о повышенном спросе на российскую вакцину от COVID-19 0
22:10
Власти Алтайского края могут обсудить запрет работы общепита в ночное время 0
21:36
Более 82% всех бедных в России составляют семьи с детьми 0
21:15
В Алтайском крае вырос индекс заболевших коронавирусом 1
20:55
В Норвегии выявили новую разновидность коронавируса 0
20:39
Анна Попова назвала условие сохранения очного формата в вузах 0
20:18
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 204 0
19:57
В Алтайском крае отмечают трехкратный рост заболеваемости взрослых ОРВИ 2
19:33
Новое футбольное поле появится в Славгороде 0
19:07
Томенко сравнил ковидную обстановку в Алтайском крае с военной 16
18:51
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России 3
18:37
Экс-чиновника алтайского Минприроды обвиняют в незаконных рубках 3
18:11
"Извините, что я еще жив 2". Алтайский писатель рассказал о попытках вызвать врача 9
17:59
Более 8,5 тыс. человек поддержали призыв алтайского медика не паниковать из-за ковида 13
17:43
Спасатели нашли тело второго мужчины, погибшего при сходе лавины в Горном Алтае 3
17:30
Мэр Бийска вылечился от COVID-19 1
17:18
Жительница Барнаула украла забор у соседа 0
17:06
У убитой в Бийске девушки остался маленький ребенок 7
16:58
Фейк об отравленных масках вновь разоблачили в Алтайском крае 2
16:46
Сотрудники барнаульского детсада спасли сову от ворон. Видео 1
16:35
Рубцовчанка покорила горячим тверком судей "Танцев" на ТНТ 5
16:23
Минздрав: в Алтайском крае нет проблем с вызовом врача на дом 72
16:10
"Я всегда любил бегать". Алексей Смертин рассказал о подготовке к марафону 1
15:54
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько жителей Алтайского края имеют иммунитет к COVID-19 7
15:43
Подозреваемый в убийстве девушки в Бийске попал на видео 4
15:36
Нарушил – плати. Директор аквапарка в Яровом оштрафован за работу комплекса в пандемию 2
15:17
В алтайском Минздраве не связывают задержки в погребении с ковидом 18
15:05
Почти 16 тысяч. Россия вновь побила рекорд по суточному приросту больных коронавирусом 8
14:56
БК "Барнаул" начал новый сезон с поражения 0
14:45
В алтайских санаториях выявили 28 зараженных COVID-19 4
14:31
Движение по мосту в пригороде Барнаула перекроют почти на год 8
14:20
Бессимптомные больные не входят в алтайскую ковидную статистику 27
14:07
В Барнауле выхаживают краснокнижного лебедя с перебитым крылом 4
13:55
Минздрав: все умершие от ковида в Алтайском крае знали, чем они болеют 26
13:48
Кристина Асмус рассказала, сколько зарабатывает в театре 11
13:38
"Не есть истина на самом деле". Алтайский эпидемиолог о желании жителей края попасть на КТ 27
13:25
Психолог объяснил причину конфликтов россиян из-за необходимости носить маску 16
13:10
Бармен и его знакомый сгорели при пожаре в алтайском кафе. Видео 1
12:58
Мясников ответил на предложение Жириновского запретить выезд из России 5
12:50
Завотделением детской клинической больницы № 7 умер в Барнауле 18
12:33
Жителя Барнаула задержали за хранение марихуаны 0
12:20
В Госдуме оценили вероятность третьей волны выплат по 10 тысяч рублей 9
12:04
Следователи рассказали подробности смертельного нападения на девушек в Бийске 7
11:56
Эксперт объяснил, почему опасно сохранять номера в телефоне как "мама" и "папа" 5
11:48
В Барнауле началось голосование за благоустройство территорий 6
11:35
Опять 185. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 24
11:22
Розыгрыш автомобиля собрал толпу у торгового центра в Барнауле 15
11:08
Липы высадили в барнаульском парке "Изумрудный" 10
10:57
35-летний бийчанин украл велосипед у пенсионера 2
10:42
Алтайский край вошел в число самых закредитованных в России 8
10:29
В РАН рассказали, когда снизится число заразившихся коронавирусом 4
10:15
Очередь из трупов. Алтайские ковидные морги не успевают делать вскрытия 34
10:04
Построить карьеру в IT: компьютерная академия "Шаг" проведет бесплатный мастер-класс 0
09:57
Погибшего мужчину нашли на Алтае в месте исчезновения группы учета козлов 1
09:45
Навальный разочарован, что Трамп не осудил отравление российского блогера 89
09:32
Власти Барнаула пообещали в ближайшее время избавить жильцов ЖК "Адмирал" от вони 3
09:22
Жириновский предложил запретить россиянам отдыхать за рубежом 10
09:07
В Алтайском крае мужчина на моторной лодке поплыл по Оби и пропал 0
08:55
Астероид размером с холодильник может упасть на Землю перед выборами в США 5
08:42
Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набрала 4 тысячи подписей 44
08:30
Еще 106 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае 0
08:18
Развязать градостроительный узел. Как архитекторы Барнаула видят застройку Речного вокзала 23
08:02
Полезный нетворкинг: в Барнауле пройдет обучающая SMM-вечеринка в неформальном стиле 1
07:47
"Вот эта лахудра". Онищенко обвинил помощницу Трампа в распространении COVID-19 8
07:37
Что делать, если вас домогается начальник. Инфографика 5
07:27
В Минпросвещения РФ опровергли возможность всероссийского дистанта 3
07:04
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15% 0
06:46
Народные приметы 19 октября. Что нужно сделать в Фомин день, чтобы разбогатеть 0
06:33
Главврач поликлиники № 14 рассказал, к кому на вызов приходят врачи и куда исчезли очереди 18
06:25
Доктор Мясников назвал основной фактор, повышающий риск развития инсульта 3
06:02
Гололед и +8. О погоде в Алтайском крае 19 октября 0
23:45
Такой день. Спасение рабочих из-под земли и смертельное ДТП на алтайской трассе 0
23:28
В Бийске мужчина напал на двух девушек с ножом, одна из пострадавших скончалась 1
22:47
В Минске милиция открыла предупредительную стрельбу во время протестов 2
22:20
В Горном Алтае продолжаются съемки военной драмы "Бансу" 0
21:48
В Бийске неизвестные избили мужчину и силой запихали его в автомобиль 3
21:19
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса 0
20:48
На Оби из-за столкновения двух барж в реку пролилась нефть 0
20:15
Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в фильме для взрослых 1
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 203 0
19:18
В Барнауле двух рабочих спасли из-под обвала грунта 1
18:48
Сразу четыре барнаульца вышли на поле в рамках 11-го тура РПЛ по футболу 0
18:14
Эксперт назвал срок исчезновения иммунитета к COVID-19 после выздоровления 10
17:51
Дождь, мокрый снег и гололед. В Алтайском крае ожидается похолодание 0
17:12
В России вступили в силу новые правила получения пенсий 4
16:42
В Рубцовске автомобиль въехал в киоск с цветами и снес светофор 1
16:13
В России за сутки зарегистрировали более 15 тыс. новых случаев COVID-19 2
15:42
В Барнауле дорожники отремонтировали улицу только наполовину 5
15:11
Барнаулец заметил НЛО в ночном небе 6
14:51
В Барнауле молодой мужчина украл со стройки металл на 60 тысяч рублей 0
14:11
Врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой 15
13:49
В барнаульской многоэтажке канализационные отходы текут под квартиры 14
13:08
Алтайское предприятие передало в ковидный госпиталь оборудование на 1,4 млн рублей 4
12:29
Еще 185 зараженных выявили в Алтайском крае 40
12:09
Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе 1
11:51
Незадолго до смерти психолог Алексей Капранов заразился коронавирусом 14
11:11
Барнаульцы нашли минус в новом сквере на улице Сергея Ускова 7
10:46
СК отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака 6
10:22
Умер известный алтайский психолог Алексей Капранов 13
10:11
В Китае живой коронавирус нашли на упаковке замороженной рыбы 5
09:45
12 школ Алтайского края получили имена героев в рамках проекта ОНФ 2
09:12
Ставку не снизим, но льготы дадим: барнаульские депутаты "ослабят" налоговый режим 24
08:58
133 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 0
08:47
Светлана Ходченкова призналась, что любит постельные сцены 9
08:15
Била шваброй. Жительницу Алтая осудят за истязание дочери 0
07:58
Россия отстала от стран Европы по продолжительности здоровой жизни 33
07:21
Мистический туман в Центральном парке Барнаула. Для тех, кто любит впечатления 1
06:57
Кардиолог назвал малоизвестный признак приближения инфаркта 8
06:18
Холодно и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 октября 0
23:28
Такой день. Пикет против роста цен на проезд и массовое ДТП в Барнауле 0
22:38
Ученые назвали фактор, повышающий вероятность смерти от ковида 7
21:37
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15% 4
20:34
"Динамо-Барнаул" в меньшинстве обыграло "Ладу" из Димитровграда 0
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 202 2
19:14
Группа учета диких животных потерялась в горах Алтая 0
18:38
Барнаульские студенты вышли на пикет против повышения цены проезда 6
18:09
"Ак Барс" и "Барыс" приурочили матч к спасению снежного барса на Алтае 1
17:38
Барнаулец отомстил любовнику жены, разбив его машину 8
17:09
Алтайские города попали в топ-50 уязвимых к кризису из-за ковида 3
16:42
В Алтайском крае откроют второй виртуальный концертный зал 2
16:08
Автомобиль перевернулся в массовом ДТП в Барнауле 3
15:34
В России умерло еще 279 пациентов с коронавирусом 0
15:02
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России 12
14:35
Уличные художники с разрешения властей украсили Барнаул 6
14:00
Алтайский край повторил свой рекорд по смертям больных ковидом 46

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.