Новое футбольное поле появится в Славгороде

К концу октября в Славгороде завершится строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием. Работы на общую сумму 39 млн рублей ведет местная компания, сообщает "Алтайский спорт".

По словам председателя городского спорткомитета Вячеслава Пулина, уже скоро можно будет проводить открытие. Однако сделать это хотят торжественно, пригласив в Славгород бывшего капитана сборной России, уроженца Барнаула Алексея Смертина.

Отмечается, что сейчас в детской спортшколе Славгорода культивируется 10 видов спорта, а футболом занимаются около 150 детей.

"Кроме футбольного поля в самом центре города, в шаговой доступности от него у нас имеются спортзал, гостиница, точки общепита. Мы готовы не только проводить футбольные турниры, но и принимать на сборы команды по любым видам спорта, в том числе и хоккейные, так как можем обеспечить хоккеистов льдом в любое время года на своем ледовом корте", – сказал Пулин.

Президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов, в свою очередь, заявил, что готов обсудить со славгородцами организацию турнира по футболу.