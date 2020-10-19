В Алтайском крае устроили "отлов" водителей, не пропускающих пешеходов

ГИБДД Алтайского края начало проводить профилактическое мероприятие "Пешеход". Оно продлится до 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отмечают, что акция направлена на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также на выявление правонарушений, допускаемых пешеходами.

"Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости – остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги", – напомнили в ведомстве.

Отметим, что за непредоставление преимущества пешеходам для водителей предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеходам грозит значительно меньший штраф – 500 рублей.