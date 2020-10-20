Барнаульцы показали разбитый спортивный зал в одной из старейших школ города

Жители города в сообществе Barnaul22 опубликовали снимки спортивного зала в школе № 6. Вопрос с ремонтом в помещении не могут решить уже много лет.

"Руководство учебного заведения неоднократно пыталось решить вопрос с ремонтом, но пока безрезультатно. В комитете по образованию якобы все время заявляют, что "денег нет и нужно подождать". И вот уже на протяжении 13 лет спортивный зал буквально рушится", – пишет автор поста.

Неравнодушный горожанин написал обращения к целому ряду региональных чиновников с просьбой разобраться в ситуации, провести независимую оценку и выделить необходимые для ремонта деньги.