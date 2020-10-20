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Новости

В России рекордно подорожало подсолнечное масло

, ИА "Амител"
Стоимость увеличилась как на сырье, так и на готовый продукт
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Цена на подсолнечное масло в России установила новый рекорд. Стоимость одной тонны продукта выросла на 6,6% на внутреннем рынке — до 74,175 тыс. рублей, и на 3,78% на внешнем — до 960 долларов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы аналитического центра "Совэкон", рост стоимости связан со скачком экспортных цен. При этом подорожание задело и масличные культуры – закупочная цена подсолнечника выросла более чем на 4,5% — до 30,875 тыс. рублей за тонну.

Аналитик отмечают, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на сырье, однако во второй половине прошедшей недели многие из них начали активно поднимать стоимость.

При этом прогноз по сбору подсолнечника в этом году достиг 12,2 млн тонн. В прошлом году в России удалось вырастить 15,4 млн тонн этой масличной культуры.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.10.2020 09:22
Filin

Та же байда, что и с гречкой. Сначала цены задерут, а потом не будут знать, куда девать

20.10.2020 09:37
Медведь-шатун

Да нормально, пипл схавает!

20.10.2020 10:11
Танкист

Месяц назад литр масла можно было легко купить за 70-75 р. А теперь все за 100. И редко ниже даже по акции

20.10.2020 10:36
- гость -

и сахар все лето по 34 был, а как новый урожай собрали сразу стал от 42руб

20.10.2020 10:56
Вова, плешивый карлик.

Танкист и гость 10:36, а вы не заметили, что рубль сильно упал в цене? Как вы думайте на оборудовании чьего производства делают масло и сахар? Как вы думайте если хозяин сахара и масла продаст своё добро, например китайцам, то столько же рублей как раньше он получит или больше?
Так что или платите за сахар и масло по мировым ценам или снег жрите!

20.10.2020 11:01
Правда

Это уже давно чисто нефтяной канцерогенный продукт с китайскими добавками, имитирующими запах подсолнечника.
Самое разумное - не забивать этим свои сосуды, садя иммунитет и в разы повышая риск инфарктов и инсультов.

20.10.2020 11:08
ПЕТР

Правительство стимулирует экспорт, в т.ч. и с/ х продуктов. Ежегодный рост экспорта растительного масла из РФ вырастает на 23%. Поэтому ждать снижения стоимости нет смысла, даже при рекордных урожаях. А поэтому и поднимает Банк РФ курс доллара , чтобы наполнить казну рублями. С энергоносителями (что производят наши "эффективные" менеджеры) как сами знаете дела совсем плохи...Один источник реального пополнения казны остался - внутренние налоги и потребление.

20.10.2020 12:02
- гость -

А что дешевле стало, может кто знает? Или з/п выросли?

20.10.2020 13:28
- гость -

А не пора ли начинать посадки? Или разгонять ФАС. Каждый год сразу после сбора урожая вдруг взлетают цены, кромекак сговором, ничем объяснить невозможно.

20.10.2020 14:46
ПЕТР

20.10.2020 13:28
- гость -
"А не пора ли начинать посадки?..."

Скорее нас за комментарии такие посадят, чем будут "кошмарить бизнес"

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