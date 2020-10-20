В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Цена на подсолнечное масло в России установила новый рекорд. Стоимость одной тонны продукта выросла на 6,6% на внутреннем рынке — до 74,175 тыс. рублей, и на 3,78% на внешнем — до 960 долларов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы аналитического центра "Совэкон", рост стоимости связан со скачком экспортных цен. При этом подорожание задело и масличные культуры – закупочная цена подсолнечника выросла более чем на 4,5% — до 30,875 тыс. рублей за тонну.

Аналитик отмечают, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на сырье, однако во второй половине прошедшей недели многие из них начали активно поднимать стоимость.

При этом прогноз по сбору подсолнечника в этом году достиг 12,2 млн тонн. В прошлом году в России удалось вырастить 15,4 млн тонн этой масличной культуры.