Минфин предложил сократить число военнослужащих в России на 100 тыс. человек

Минфин подготовил проект реформы вооруженных сил с предложением по оптимизации расходов. Документ направили в Совет безопасности, пишут "Известия".
Одна из инициатив ведомства – сокращение штатного числа военнослужащих на 10%. При этом речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей.
Эту меру предлагают реализовать за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, юристов.
Также министерство предложило увеличить срок выслуги до 25 лет и исключить из него время обучения в военном вузе.
Комментарии
Капец армии...
медиков уже сократили.
Отличное решение!
А то слесарь на заводе должен до 65 лет работать, чтобы пенсию в 10000 получать.
А у этих и сейчас зарплаты заоблачные, плюс военные ипотеки и куча льгот, да еще и пенсия в 40 лет в 3-5 раз больше обычного рабочего! Социальное неравенство надо ликвидировать
Да сократи хоть всю армию, на Россию ни кто не пойдет войной, себе дороже будет. Спецслужб в три раза больше армии и они против своего народа.
9:51 Ты за себя беспокойся. Там никто с голоду не умрет.
20.10.2020 09:57
Гость
Отличное решение!
А то слесарь на заводе должен до 65 лет работать, чтобы пенсию в 10000 получать.
А у этих и сейчас зарплаты заоблачные, плюс военные ипотеки и куча льгот, да еще и пенсия в 40 лет в 3-5 раз больше обычного рабочего! Социальное неравенство надо ликвидировать
А что мешает вам, слесарю с завода, пойти послужить в армию, по контракту и заработать все перечисленные вами льготы.
за счет свободных вакансий
Даааа... приехали господа журналисты... Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный)
А что мешает вам, слесарю с завода, пойти послужить в армию, по контракту и заработать все перечисленные вами льготы.
-----------------
Слесарь делает ВВП и бюджет, а военный со слугами народа его пожирают. Ты со стороны пожирателей?
Есть предложение сократить минфин и чиновников всех мастей.
до армии добрались,а почему бы опричнину не прихлопнуть?
давно пора, ещё бы и половину чиновников туда же
Отличное решение!
А то слесарь на заводе должен до 65 лет работать, чтобы пенсию в 10000 получать.
Предлагаю всем "слесарям" лет 20 послужить в частях постоянной боевой готовности, а потом делать выводы
А где наша профессиональная армия, вроде с 2018 года гарант обещал призыв отменить?
Правильно! Там одни тунеядцы со льготами!
Оптимизировали медицину, пришел ковид, медицина не справляется.
Сократят армию, придут враги, армия не справится.
Хотя смотрю как Азербайджан геноцидит Армению, удаленно, точечно, то и думки нехорошие насчет традиционных армий, развивать надо дроны и управляемые ракеты, телеармию делать ("теле" от слова "удаленный"
А зачем России армия? Сирию разрушать или тайком хохлов убивать? На Россию никто нападать не будет, так как кроме природных ресурсов тут брать нечего. А природные ресурсы Россия и так отдает за трусы и айфоны.
20.10.2020 10:01
Мадам
за счет свободных вакансий
Даааа... приехали господа журналисты... Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный)
Есть свободные вакансии, есть уже занятые вакансии. Что не так?
Или вы хотели показать своё пустое знание русского языка?
20.10.2020 10:40
- гость -
Вакансия не может быть занятой. Вакансия - это свободная должность. Занятое рабочее место - это не вакансия. Это уже не вакантная единица в штатном расписании.
Оптимизировали больницы и поликлиники - готовились к пандемии...
Сокращаем армию - явно к войне готовимся!?!?
Вот тут про бюджет подробно...
Секреты бюджета России #ЛюбовьШвец
Не знаю как сейчас, но слесаря в свое время послужили в армии два года за 7 р в месяц. А вот военного ни одного у станка не видел. Это к вопросу о "шел бы послужил". Есть те, кто в боевых частях служат, а есть те, кто только числится военным, не видя оружия. А выслуга одинаково идет.
Дурак, ты слесарь. Отдать всю молодость в пустыне на полигоне, где даже картошка не росла, а ты гайки точил и пиво пил
„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“
20.10.2020 10:49
- гость -
Это уже не вакантная единица в штатном расписании.
Профессиональный язык кадровичек каждый знать не обязан. Но даже они говорят, что вакансия уже занята или еще свободна.
20.10.2020 10:55
Правда
При чем здесь граница Израиля? Белены объелся?
20.10.2020 11:05
гость
в России есть пустыни?
Решение может и правильное, если решили продолжать мобилизовывать срочников.
Но гораздо правильней было бы начать с сокращения чиновников, раза так в 2-3.
Но, учитывая что они являются главной опорой "трона"...
полно!!!
При чем здесь граница Израиля?
------
А на карту-то "боевых действий" влом посмотреть?
росгвардию сократить полностью!
Кто на этих олигархов нападает? От кого защищать? У них и дома и дети и бабло заграницей
а в России.... Что на зону, что в армию, одинаково где чалиться.
Да пусть увольняють бегунов, хоккеистов и прочих около военных...не жалко!
А министерство обороны предложило сократить минфин на 100 тыс человек, а зарплаты финансистов в 10 раз.
Сокращённых к нам на подмогу врачам.
А всем, кто написал всероссийский диктант на пятак, харэ выдрючиваться и учить грамоте тех, кто сутками для вас новости пишет.
Ничего страшного, переобучатся на новые профессии по какой нибудь федеральной программе и айда деньгу зарабатывать.
Военных давно пора сократить, особенно генералов. Сколько в США генералов? и сколько в России? А сколько генеральш Шойгу? Та же Поклонская вполне могла бы быть и поковником депутатом.
Мусаров надо сократить. Росгвардию полностью. Оставить дорожную полицию, службу участковых, уголовный розыск, следователей. Еще группу быстрого реагирования для пресечения преступлений и видеокамеры везде на улицах.