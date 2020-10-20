Минфин предложил сократить число военнослужащих в России на 100 тыс. человек

Минфин подготовил проект реформы вооруженных сил с предложением по оптимизации расходов. Документ направили в Совет безопасности, пишут "Известия".

Одна из инициатив ведомства – сокращение штатного числа военнослужащих на 10%. При этом речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей.

Эту меру предлагают реализовать за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, юристов.

Также министерство предложило увеличить срок выслуги до 25 лет и исключить из него время обучения в военном вузе.