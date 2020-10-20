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Новости

Минфин предложил сократить число военнослужащих в России на 100 тыс. человек

, ИА "Амител"
Это планируют сделать за счет свободных вакансий
Фото: 3d-oboi.ru

Фото: 3d-oboi.ru

Минфин подготовил проект реформы вооруженных сил с предложением по оптимизации расходов. Документ направили в Совет безопасности, пишут "Известия".

Одна из инициатив ведомства – сокращение штатного числа военнослужащих на 10%. При этом речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей. 

Эту меру предлагают реализовать за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, юристов. 

Также министерство предложило увеличить срок выслуги до 25 лет и исключить из него время обучения в военном вузе. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.10.2020 09:51
- гость -

Капец армии...

20.10.2020 09:52
- гость -

медиков уже сократили.

20.10.2020 09:57
Гость

Отличное решение!
А то слесарь на заводе должен до 65 лет работать, чтобы пенсию в 10000 получать.
А у этих и сейчас зарплаты заоблачные, плюс военные ипотеки и куча льгот, да еще и пенсия в 40 лет в 3-5 раз больше обычного рабочего! Социальное неравенство надо ликвидировать

20.10.2020 09:58
гость

Да сократи хоть всю армию, на Россию ни кто не пойдет войной, себе дороже будет. Спецслужб в три раза больше армии и они против своего народа.

20.10.2020 09:58
- гость -

9:51 Ты за себя беспокойся. Там никто с голоду не умрет.

20.10.2020 09:59
Как то так

20.10.2020 09:57
Гость
Отличное решение!
А то слесарь на заводе должен до 65 лет работать, чтобы пенсию в 10000 получать.
А у этих и сейчас зарплаты заоблачные, плюс военные ипотеки и куча льгот, да еще и пенсия в 40 лет в 3-5 раз больше обычного рабочего! Социальное неравенство надо ликвидировать

А что мешает вам, слесарю с завода, пойти послужить в армию, по контракту и заработать все перечисленные вами льготы.

20.10.2020 10:01
Мадам

за счет свободных вакансий

Даааа... приехали господа журналисты... Вака&#769;нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный)

20.10.2020 10:03
гость

А что мешает вам, слесарю с завода, пойти послужить в армию, по контракту и заработать все перечисленные вами льготы.
-----------------
Слесарь делает ВВП и бюджет, а военный со слугами народа его пожирают. Ты со стороны пожирателей?

20.10.2020 10:05
- гость -

Есть предложение сократить минфин и чиновников всех мастей.

20.10.2020 10:06
могиканин

до армии добрались,а почему бы опричнину не прихлопнуть?

20.10.2020 10:15
- гость -

давно пора, ещё бы и половину чиновников туда же

20.10.2020 10:22
- гость -

Отличное решение!
А то слесарь на заводе должен до 65 лет работать, чтобы пенсию в 10000 получать.

Предлагаю всем "слесарям" лет 20 послужить в частях постоянной боевой готовности, а потом делать выводы

20.10.2020 10:23
- гость -

А где наша профессиональная армия, вроде с 2018 года гарант обещал призыв отменить?

20.10.2020 10:23
- гость -

Правильно! Там одни тунеядцы со льготами!

20.10.2020 10:32
- гость -

Оптимизировали медицину, пришел ковид, медицина не справляется.
Сократят армию, придут враги, армия не справится.

Хотя смотрю как Азербайджан геноцидит Армению, удаленно, точечно, то и думки нехорошие насчет традиционных армий, развивать надо дроны и управляемые ракеты, телеармию делать ("теле" от слова "удаленный"

20.10.2020 10:39
Вова, плешивый карлик.

А зачем России армия? Сирию разрушать или тайком хохлов убивать? На Россию никто нападать не будет, так как кроме природных ресурсов тут брать нечего. А природные ресурсы Россия и так отдает за трусы и айфоны.

20.10.2020 10:40
- гость -

20.10.2020 10:01
Мадам
за счет свободных вакансий

Даааа... приехали господа журналисты... Вака&#769;нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный)

Есть свободные вакансии, есть уже занятые вакансии. Что не так?
Или вы хотели показать своё пустое знание русского языка?

20.10.2020 10:49
- гость -

20.10.2020 10:40
- гость -
Вакансия не может быть занятой. Вакансия - это свободная должность. Занятое рабочее место - это не вакансия. Это уже не вакантная единица в штатном расписании.

20.10.2020 10:57
- гость -

Оптимизировали больницы и поликлиники - готовились к пандемии...
Сокращаем армию - явно к войне готовимся!?!?

20.10.2020 11:00
- гость -

Вот тут про бюджет подробно...
Секреты бюджета России #ЛюбовьШвец

20.10.2020 11:02
Filin

Не знаю как сейчас, но слесаря в свое время послужили в армии два года за 7 р в месяц. А вот военного ни одного у станка не видел. Это к вопросу о "шел бы послужил". Есть те, кто в боевых частях служат, а есть те, кто только числится военным, не видя оружия. А выслуга одинаково идет.

20.10.2020 11:05
гость

Дурак, ты слесарь. Отдать всю молодость в пустыне на полигоне, где даже картошка не росла, а ты гайки точил и пиво пил

20.10.2020 11:10
- гость -

„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“

20.10.2020 11:12
- гость -

20.10.2020 10:49
- гость -
Это уже не вакантная единица в штатном расписании.

Профессиональный язык кадровичек каждый знать не обязан. Но даже они говорят, что вакансия уже занята или еще свободна.

20.10.2020 11:16
- гость -

20.10.2020 10:55
Правда

При чем здесь граница Израиля? Белены объелся?

20.10.2020 11:32
- гость -

20.10.2020 11:05
гость

в России есть пустыни?

20.10.2020 11:45
- гость -

Решение может и правильное, если решили продолжать мобилизовывать срочников.
Но гораздо правильней было бы начать с сокращения чиновников, раза так в 2-3.
Но, учитывая что они являются главной опорой "трона"...

20.10.2020 11:46
- гость -

полно!!!

20.10.2020 11:47
гость

При чем здесь граница Израиля?
------
А на карту-то "боевых действий" влом посмотреть?

20.10.2020 12:24
Витёк

росгвардию сократить полностью!

20.10.2020 13:04
- гость -

Кто на этих олигархов нападает? От кого защищать? У них и дома и дети и бабло заграницей
а в России.... Что на зону, что в армию, одинаково где чалиться.

20.10.2020 13:13
Медведь-шатун

Да пусть увольняють бегунов, хоккеистов и прочих около военных...не жалко!

20.10.2020 13:24
- гость -

А министерство обороны предложило сократить минфин на 100 тыс человек, а зарплаты финансистов в 10 раз.

20.10.2020 13:53
- гость -

Сокращённых к нам на подмогу врачам.

А всем, кто написал всероссийский диктант на пятак, харэ выдрючиваться и учить грамоте тех, кто сутками для вас новости пишет.

20.10.2020 14:35
- гость -

Ничего страшного, переобучатся на новые профессии по какой нибудь федеральной программе и айда деньгу зарабатывать.

20.10.2020 15:22
- гость -

Военных давно пора сократить, особенно генералов. Сколько в США генералов? и сколько в России? А сколько генеральш Шойгу? Та же Поклонская вполне могла бы быть и поковником депутатом.

20.10.2020 15:34
- гость -

Мусаров надо сократить. Росгвардию полностью. Оставить дорожную полицию, службу участковых, уголовный розыск, следователей. Еще группу быстрого реагирования для пресечения преступлений и видеокамеры везде на улицах.

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