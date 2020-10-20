Рейд по очистке надписей со стен и столбов провели в пригороде Барнаула

19 октября сотрудники Власихинской администрации зачистили от незаконных объявлений и надписей фасады зданий, ограждения, столбы линий электропередачи и остановочные павильоны в поселках Лесном, Пригородном и селе Власиха. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.

Активисты территориальных самоуправлений удалили надписи и объявления на стелах и информационных стендах, а также убрали мусор на прилегающих к конструкциям территориях.

В администрации Индустриального района отметили, что на прошлой неделе надписи с фасадов жилых домов удаляли управляющие организации и волонтеры. Они работали на Попова, Малахова и Павловском тракте.