Минфин предложил дать россиянам налоговый вычет на занятия физкультурой

Минфин РФ собирается внести поправки в законодательство о налоговом вычете, которые позволят вернуть деньги, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующие изменения рассмотрела правкомиссия по законопроектной деятельности.

Мера должна пополнить линейку социальных налоговых вычетов. Сейчас кешбэк от государства положен тем, кто тратит средства на лекарства, медицинские услуги, обучение, негосударственное пенсионное обеспечение и благотворительность. Вычет позволяет снизить размер налога или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

Согласно поправкам, субсидию будут выделять в размере фактических расходов на занятия спортом, однако не выше 120 тысяч рублей с учетом других социальных вычетов, сообщает РИА Новости. Позднее Минспорт подготовит список организаций, услуги которых можно вычесть из налога.