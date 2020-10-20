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Новости

Минфин предложил дать россиянам налоговый вычет на занятия физкультурой

, ИА "Амител"
Субсидия позволит вернуть деньги от определенных организаций
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минфин РФ собирается внести поправки в законодательство о налоговом вычете, которые позволят вернуть деньги, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующие изменения рассмотрела правкомиссия по законопроектной деятельности.

Мера должна пополнить линейку социальных налоговых вычетов. Сейчас кешбэк от государства положен тем, кто тратит средства на лекарства, медицинские услуги, обучение, негосударственное пенсионное обеспечение и благотворительность. Вычет позволяет снизить размер налога или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

Согласно поправкам, субсидию будут выделять в размере фактических расходов на занятия спортом, однако не выше 120 тысяч рублей с учетом других социальных вычетов, сообщает РИА Новости. Позднее Минспорт подготовит список организаций, услуги которых можно вычесть из налога.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.10.2020 11:02
- гость -

У кого нет грыжи становись на лыжи

20.10.2020 11:28
- гость -

Появится грыжа - слезай с лыжи.

20.10.2020 11:53
Вова, плешивый карлик.

Больше на воровство бюджетных средств похоже. Если в нашем правительстве захотят заставить россиян заниматься спортом, то будет как всегда. Например, налог на лишний вес...

20.10.2020 12:00
- гость -

20.10.2020 11:53
Вова, плешивый карлик
Каким боком налоговый вычет относится к воровству? Ну разве только народ пойдет заниматься в те организации, что будут в списке, повысив им выручку. Но это тоже не воровство.

20.10.2020 12:37
Вова, плешивый карлик.

Будет тоже что и с возвратом ндс. Отдельный сорт граждан будет составлять фиктивные документы о занятии спортом и отдыхать в санаториях Белокурихи. А государство будет за это платить.

20.10.2020 12:56
- гость -

20.10.2020 12:37
Вова, плешивый карлик.
Мама дорогая... Смешались в кучу кони, люди, НДС и НДФЛ... Даже разбирать это не хочу, один вопрос - вы сумму этого вычета видели? Ох и наотдыхаются "алигархи" аж на 15600...

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