Умер почетный профессор АГМУ Юрий Высоцкий

На 82-м году жизни скончался доктор медицинских наук, заслуженный работник высшей школы и профессор АГМУ Юрий Александрович Высоцкий.
Он родился в 1939 году. После окончания школы будущий профессор поступил в АГМИ, который окончил в 1962 году.
После прохождения целевой аспирантуры на кафедре анатомии Томского мединститута Высокций вернулся в Барнаул и стал ассистентом кафедры анатомии АГМИ. С 1992 по 2015 год профессор занимал должность заведующего кафедрой анатомии в АГМУ.
В 1966 году Высоцкий защитил кандидатскую диссертацию, а в 1991 году – докторскую. Всего за время работы под руководством профессора подготовлены и успешно защищены три докторских и 13 кандидатских работ.
В 2001 году профессор получил звание "Заслуженной работник высшей школы" и "Отличник здравоохранения", а в 2014 году – звание "Почетный профессор АГМУ".
Кроме медицины, Высоцкий увлекался поэзией. Под его руководством работал поэтический кружок, который к 60-летию вуза издал сборник стихов "Поэзия в АГМУ", сообщает пресс-служба университета.
Комментарии
светлая память Юрию Александровичу!
Да упокоится с миром...
уходит старая гвардия, большая потеря для народа.
ковид подтвердился?
Тут не надо быть профессором, чтобы понять, что это ковид.
Один из ориентиров в жизни. Помню первую лекцию нам, первокурсникам, о белом халате , знании, сомнениях врача.
С большим уважением и грустью.
очень хороший человек был.
Меня изумляло, что он был амбидекстр.
Хороший преподаватель и человек. Особенно было заметно в сравнении с Черниковым
Очень жаль, помню как сдала ему экзамен по анатомии на отлично.. Самый лучший был преподаватель....
Его очень любили студенты, особенно в советские годы,ну тогда мединститут состоял из Личностей, начиная с Крюкова. Мединститут "гремел", учиться там было за честь, а сейчас....
Светлая память. Он был из тех настоящих интеллигентов.