Умер почетный профессор АГМУ Юрий Высоцкий

На 82-м году жизни скончался доктор медицинских наук, заслуженный работник высшей школы и профессор АГМУ Юрий Александрович Высоцкий.

Он родился в 1939 году. После окончания школы будущий профессор поступил в АГМИ, который окончил в 1962 году.

После прохождения целевой аспирантуры на кафедре анатомии Томского мединститута Высокций вернулся в Барнаул и стал ассистентом кафедры анатомии АГМИ. С 1992 по 2015 год профессор занимал должность заведующего кафедрой анатомии в АГМУ.

В 1966 году Высоцкий защитил кандидатскую диссертацию, а в 1991 году – докторскую. Всего за время работы под руководством профессора подготовлены и успешно защищены три докторских и 13 кандидатских работ.

В 2001 году профессор получил звание "Заслуженной работник высшей школы" и "Отличник здравоохранения", а в 2014 году – звание "Почетный профессор АГМУ".

Кроме медицины, Высоцкий увлекался поэзией. Под его руководством работал поэтический кружок, который к 60-летию вуза издал сборник стихов "Поэзия в АГМУ", сообщает пресс-служба университета.