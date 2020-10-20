Три человека упали с дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии

Двое молодых людей и девушка упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, один из мужчин упал в воду во время фотосессии, второй попытался его спасти, но не смог. Девушки связали из своей одежды веревки, но одна из них также упала с дамбы.

Спасатели вытащили из воды девушку, она находится в больнице. Один из мужчин выбрался на берег самостоятельно, другого не могут найти до сих пор.

По факту инцидента на дамбе СКР по Новосибирской области организовал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.