В России может подорожать домашнее телевидение и интернет

В 2021 году стоимость интернета в России может вырасти минимум на 10%. Об этом сообщает газета "Ведомости".
"В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10-15%. Об этом в опросе аналитического агентства Telecom Daily заявили почти 2/3 респондентов – топ-менеджеров компаний связи, предоставляющих доступ в интернет и к платному ТВ, а также услуги телефонии. Еще 10% полагают, что цены увеличатся более чем на 20%. В том, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей", , пишет издание.
Чаще всего респонденты говорят об общих экономических рисках из-за пандемии, 56% отмечают снижение курса рубля, поскольку оборудование приходится покупать за доллары, а 30% опрошенных говорят о капиталоемких инициативах властей, в частности о пакете Яровой.
Комментарии
Чаще всего респонденты говорят об общих экономических рисках из-за пандемии, 56% отмечают снижение курса рубля, поскольку оборудование приходится покупать за доллары, а 30% опрошенных говорят о капиталоемких инициативах властей, в частности о пакете Яровой.
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Из-за пандемии интернет страдает
Доллар дорожает
Нелюбовь к Яровой
Вот они главные причины почему мы скоро будем за интернет платить дороже.
70 лет назад, в феврале 1949, года было объявлено об очередном крупном снижении цен.
Тогда цены на хлеб, муку и хлебобулочные изделия, крупу и макароны, мясо и колбасные изделия, рыбу и рыботовары, сливочное и топленое масло были снижены на 10%.
На 12% подешевели пальто, костюмы, платья и другие швейные изделия из шерстяных тканей; на 15% - платья, сорочки, блузки и другие швейные изделия из шелковых тканей, обувь, головные уборы.
На 20% упала цена сыра и брынзы, парфюмерных изделий, индивидуального пошива одежды, посуды, мотоциклов, велосипедов, радиоприемников, пианино, аккордеонов, баянов, ювелирных изделий, пишущих машинок.
Снизились цены на телевизоры, патефоны, часы, меха, шерстяные и шелковые ткани, электротовары, фотоаппараты и бинокли, скобяные и шорные изделия. И даже водка подешевела — на целых 25%.
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
Найдите хоть один Указ после 90-го года?
Снизились цены на телевизоры
В 1949 году? Ты идиот?
Телевидение в СССР на регулярной основе появилось в 1939 году, а вообще первая телепередача состоялась 1 мая 1931 года.
Почему?
Первый телевизор с движущимся изображением изобрел ученик Розинга Зворыкин в 1923 году. (с)
И не ты, а вы..Understand?
А зарплаты подорожают или они только дешеветь могут?
Кстати, если кого насторожила фамилия Розинг ( это для гостя от 18:25) то:
Бори́с Льво́вич Ро́зинг (23 апреля [5 мая] 1869, Санкт-Петербург — 20 апреля 1933, Архангельск) — русский физик, учёный, педагог, изобретатель русского телевидения, автор первых опытов по телевидению, за которые Русское техническое общество в 1912 г. присудило ему золотую медаль и премию имени К. Г. Сименса. Создал более 120 схем и систем телевизионных устройств.
Зарплаты,граждане, будут усыхать.Но есть и хорошие моменты:усыхание не коснётся тех, у кого зарплаты минимальные.
В условиях жёсткой конкуренции вряд ли, МТС сильно поднял цены на мобильную связь, тарифище стал 525 рублей, я не раздумывая ушел к другому оператору, плачу 250 рублей, минут и интернета хватает.
И немного о вставании с колен….
в то время как во всем мире эта услуга становится дешевле, как и углеводороды, у нас все это только дорожает.
А давайте просто, для развития молодёжи и ер... повикипедю?
Лампочка-Александр Лодыгин, Павел Яблочков.
Радио- Александр Степанович Попов.
Вертолёт- Игорь Иванович Сикорский.
Музыкальный синтезатор- полковник Советской Армии Евгений Мурзин.
Электромобиль-Ипполит Владимирович Романов,
Монорельс- Эльманов Иван Кириллович.
Электродвигатель-Борис Семенович Якоби.
Можно продолжать, но устал и последнее для школяров и для этого, как его..
(20.10.2020 18:25) .. не знаю как назвать-
Первый мобильный телефон в мире был создан советским инженером Л. И. Куприяновичем в 19657 году. Свое изобретение он назвал в честь себя – ЛК-1, и это был настоящий переносной телефон весом 3 кг с огромной батареей на 20 часов работы.
Идиоты, кроме Википедии ничего не знающие, уж тогда почитайте сколько было телевизоров в 1949 году. В штуках.
В школе еще не дошли до этой темы?
Теперь Зарплаты, граждане, будут только усыхать (С)за крымнаш, сириянаш и прочие шалости надо платить. А так все хорошо начиналось………крым, донбасс, новороссия, сирия…..
Бог долго терпит, но больно бьет.
20.10.2020 19:16
- гость -
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А по существу? По вашему в 1949 году лапти носили? вы давайте, развивайте тему.
Ты чо поц тужисся, а зачем? Кого уесть пытаешься? Тебе же мальчик, никто не запрещает найти в вики, что единая россия лучшая партия в мире и что в россии живёт счастливый народ.. Давай развивай тему... поц.
А в сухом остатке то:
"В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10-15%. "
А этот как бы "гость", хотя какой это гость, не спит лушпанька, о народишке заботится...
В общем иди спи и пусть тебе приснится полный карман даляров и юаней!
Причина подорожания одна - капитализм на дворе, других причин нет
то 19:20
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Бог с Россией.Временные трудности-это гнусные происки врагов.
Найти бы этих врагов...... (((( Где они внутри, или снаружи?