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В России может подорожать домашнее телевидение и интернет

, ИА "Амител"
Этому сопутствует целый ряд факторов
Фото: internet-providers.ru

Фото: internet-providers.ru

В 2021 году стоимость интернета в России может вырасти минимум на 10%. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10-15%. Об этом в опросе аналитического агентства Telecom Daily заявили почти 2/3 респондентов – топ-менеджеров компаний связи, предоставляющих доступ в интернет и к платному ТВ, а также услуги телефонии. Еще 10% полагают, что цены увеличатся более чем на 20%. В том, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей", , пишет издание. 

Чаще всего респонденты говорят об общих экономических рисках из-за пандемии, 56% отмечают снижение курса рубля, поскольку оборудование приходится покупать за доллары, а 30% опрошенных говорят о капиталоемких инициативах властей, в частности о пакете Яровой. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.10.2020 18:16
- гость -

Чаще всего респонденты говорят об общих экономических рисках из-за пандемии, 56% отмечают снижение курса рубля, поскольку оборудование приходится покупать за доллары, а 30% опрошенных говорят о капиталоемких инициативах властей, в частности о пакете Яровой.
======================
Из-за пандемии интернет страдает
Доллар дорожает
Нелюбовь к Яровой
Вот они главные причины почему мы скоро будем за интернет платить дороже.

20.10.2020 18:22
Дядька

70 лет назад, в феврале 1949, года было объявлено об очередном крупном снижении цен.

Тогда цены на хлеб, муку и хлебобулочные изделия, крупу и макароны, мясо и колбасные изделия, рыбу и рыботовары, сливочное и топленое масло были снижены на 10%.

На 12% подешевели пальто, костюмы, платья и другие швейные изделия из шерстяных тканей; на 15% - платья, сорочки, блузки и другие швейные изделия из шелковых тканей, обувь, головные уборы.

На 20% упала цена сыра и брынзы, парфюмерных изделий, индивидуального пошива одежды, посуды, мотоциклов, велосипедов, радиоприемников, пианино, аккордеонов, баянов, ювелирных изделий, пишущих машинок.

Снизились цены на телевизоры, патефоны, часы, меха, шерстяные и шелковые ткани, электротовары, фотоаппараты и бинокли, скобяные и шорные изделия. И даже водка подешевела — на целых 25%.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Найдите хоть один Указ после 90-го года?

20.10.2020 18:25
- гость -

Снизились цены на телевизоры
В 1949 году? Ты идиот?

20.10.2020 18:32
- гость -

Телевидение в СССР на регулярной основе появилось в 1939 году, а вообще первая телепередача состоялась 1 мая 1931 года.

20.10.2020 18:34
Дядька

Почему?

Первый телевизор с движущимся изображением изобрел ученик Розинга Зворыкин в 1923 году. (с)

И не ты, а вы..Understand?

20.10.2020 18:40
- гость -

А зарплаты подорожают или они только дешеветь могут?

20.10.2020 18:43
Дядька

Кстати, если кого насторожила фамилия Розинг ( это для гостя от 18:25) то:

Бори&#769;с Льво&#769;вич Ро&#769;зинг (23 апреля [5 мая] 1869, Санкт-Петербург — 20 апреля 1933, Архангельск) — русский физик, учёный, педагог, изобретатель русского телевидения, автор первых опытов по телевидению, за которые Русское техническое общество в 1912 г. присудило ему золотую медаль и премию имени К. Г. Сименса. Создал более 120 схем и систем телевизионных устройств.

20.10.2020 18:50
- гость -

Зарплаты,граждане, будут усыхать.Но есть и хорошие моменты:усыхание не коснётся тех, у кого зарплаты минимальные.

20.10.2020 18:53
Друк

В условиях жёсткой конкуренции вряд ли, МТС сильно поднял цены на мобильную связь, тарифище стал 525 рублей, я не раздумывая ушел к другому оператору, плачу 250 рублей, минут и интернета хватает.

20.10.2020 19:10
- гость -

И немного о вставании с колен….
в то время как во всем мире эта услуга становится дешевле, как и углеводороды, у нас все это только дорожает.

20.10.2020 19:14
Дядька

А давайте просто, для развития молодёжи и ер... повикипедю?

Лампочка-Александр Лодыгин, Павел Яблочков.
Радио- Александр Степанович Попов.
Вертолёт- Игорь Иванович Сикорский.
Музыкальный синтезатор- полковник Советской Армии Евгений Мурзин.
Электромобиль-Ипполит Владимирович Романов,
Монорельс- Эльманов Иван Кириллович.
Электродвигатель-Борис Семенович Якоби.
Можно продолжать, но устал и последнее для школяров и для этого, как его..
(20.10.2020 18:25) .. не знаю как назвать-

Первый мобильный телефон в мире был создан советским инженером Л. И. Куприяновичем в 19657 году. Свое изобретение он назвал в честь себя – ЛК-1, и это был настоящий переносной телефон весом 3 кг с огромной батареей на 20 часов работы.

20.10.2020 19:16
- гость -

Идиоты, кроме Википедии ничего не знающие, уж тогда почитайте сколько было телевизоров в 1949 году. В штуках.
В школе еще не дошли до этой темы?

20.10.2020 19:20
- гость -

Теперь Зарплаты, граждане, будут только усыхать (С)за крымнаш, сириянаш и прочие шалости надо платить. А так все хорошо начиналось………крым, донбасс, новороссия, сирия…..
Бог долго терпит, но больно бьет.

20.10.2020 19:26
Дядька

20.10.2020 19:16
- гость -
------------------------

А по существу? По вашему в 1949 году лапти носили? вы давайте, развивайте тему.

20.10.2020 19:29
Дядька

Ты чо поц тужисся, а зачем? Кого уесть пытаешься? Тебе же мальчик, никто не запрещает найти в вики, что единая россия лучшая партия в мире и что в россии живёт счастливый народ.. Давай развивай тему... поц.

20.10.2020 19:34
Дядька


А в сухом остатке то:

"В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10-15%. "

А этот как бы "гость", хотя какой это гость, не спит лушпанька, о народишке заботится...
В общем иди спи и пусть тебе приснится полный карман даляров и юаней!

20.10.2020 19:47
almas

Причина подорожания одна - капитализм на дворе, других причин нет

20.10.2020 19:50
- гость -

то 19:20
--------------------
Бог с Россией.Временные трудности-это гнусные происки врагов.

20.10.2020 20:06
Дядька

Найти бы этих врагов...... (((( Где они внутри, или снаружи?

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