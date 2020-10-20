В России может подорожать домашнее телевидение и интернет

В 2021 году стоимость интернета в России может вырасти минимум на 10%. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10-15%. Об этом в опросе аналитического агентства Telecom Daily заявили почти 2/3 респондентов – топ-менеджеров компаний связи, предоставляющих доступ в интернет и к платному ТВ, а также услуги телефонии. Еще 10% полагают, что цены увеличатся более чем на 20%. В том, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей", , пишет издание.

Чаще всего респонденты говорят об общих экономических рисках из-за пандемии, 56% отмечают снижение курса рубля, поскольку оборудование приходится покупать за доллары, а 30% опрошенных говорят о капиталоемких инициативах властей, в частности о пакете Яровой.