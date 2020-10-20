Около десятка пожарных машин приехали к ТЦ Plaza в Барнауле

Очевидцы в социальных сетях рассказали о том, что к ТЦ Plaza на Красноармейском приехали много пожарных расчетов. При этом открытого огня очевидцы не заметили.

"Поступила информация, что к ТЦ Plaza приехало большое количество пожарных машин. Что произошло, пока неизвестно, но открытого горения не видно", – написали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

В МЧС amic.ru рассказали о том, что в здании произошло короткое замыкание, которое не привело к возгоранию, а большое количество пожарных машин обусловлено классом здания.

Большая часть расчетов уехала, а у главного входа осталась только одна машина.