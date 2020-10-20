Барнаульские полицейские задержали телефонного мошенника во время командировки

Барнаульские оперативники задержали телефонного мошенника в Челябинской области, который подозревается в краже 40 тысяч рублей у бийской пенсионерки.

Как установила полиция, злоумышленник совершал преступления дистанционно. Он звонил пожилым жителям Алтайского края в ночное время и выдавал себя за родственника, после чего говорил, что попал в ДТП и по его вине якобы пострадал человек.

Чтобы урегулировать ситуацию он уговаривал своих "близких" переводить ему деньги на банковскую карту. Таким образом мужчине удалось похитить 40 тысяч рублей у 82-летней бийчанки.

Обвиняемого задержали в Кокрине Челябинской области во время служебной командировки сотрудниками барнаульского МВД при поддержке бойцов местного управления Росгвардии. Полицейским удалось доказать причастность к 10 фактам мошенничества с общим ущербом в 300 тысяч рублей.

Свою вину житель Челябинской области признал полностью, на данный момент уголовное дело передано в суд, пишет "МВД-Медиа".