Алтайский край оказался в топ-5 регионов по удаленной покупке недвижимости в Москве

Алтайский край вошел в топ-5 регионов, жители которых чаще всего покупают недвижимость в Москве.

По данным московского Росреестра, активнее всего в Москву перебираются жители Подмосковья – больше половины заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, поданных по экстерриториальному принципу, оформлено из Московской области.

Второе место по числу покупателей занимает Пензенская область, третье – Санкт-Петербург. Алтайский край занимает четвертое место, пятое – Красноярский край. Также в десятку попали Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский и Пермский край, а также Башкирия.

Как сообщает РБК, сами москвичи предпочитают приобретать недвижимость в Московской области, Краснодарском крае и Владимирской области. Всего в сентябре столичный Росреестр принял 3,7 тысяч экстерриториальных заявлений, что почти на треть больше, чем в августе.