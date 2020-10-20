В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 российских аппаратов ИВЛ, ни разу их не использовав. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на BuzzFeed.

Аппараты были утилизированы по всем правилам, после того как некоторое время пролежали на складе в качестве запасного оборудования. Не использовали их по нескольким причинам. Во-первых, это разница напряжения в электросетях двух стран, которая не позволяла пользоваться техникой без специальных адаптеров, а во-вторых, возгорание нескольких аппаратов этой марки в российских больницах.

Кроме того, компания, которая производит медицинскую технику, находится под санкциями.