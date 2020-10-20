В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 российских аппаратов ИВЛ, ни разу их не использовав. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на BuzzFeed.
Аппараты были утилизированы по всем правилам, после того как некоторое время пролежали на складе в качестве запасного оборудования. Не использовали их по нескольким причинам. Во-первых, это разница напряжения в электросетях двух стран, которая не позволяла пользоваться техникой без специальных адаптеров, а во-вторых, возгорание нескольких аппаратов этой марки в российских больницах.
Кроме того, компания, которая производит медицинскую технику, находится под санкциями.
Комментарии
Вряд ли утилизировали. Наклеили ярлык: «Сделано в США» и продали в одну из африканских стран.
Помнится, так же поступали китайцы, когда шла вьетнамская война с Америкой.
Основная помощь СССР Вьетнаму шла железной дорогой. Составы останавливались и китайцы на наших грузах лепили свое: «Сделано в Китае». Например, на наших грузовиках ЗИЛ снимали переднюю облицовку на радиаторе и крепили свою китайскую, на матрасе, например, по всей диагонали крупными буквами штамповали, что тоже сделано в Китае. Кто там из вьетнамцев будет рассматривать пришитый на матрасе маленький ярлычок с непонятными русскими буквами, что это сделано в СССР?
Так создавалось мнение о великой помощи Китая Вьетнаму в войне с США.
И американцы не упустят возможность за счет наших ИВЛ показать какие они благородные. Даже и ничего лепить не надо, а закупили в России и продали (передали) третьей стране...но не утилизировали! Нас потроллили и себя красиво показали для третьей страны.