"Динамо-Алтай" проиграл "Красноярским Рысям" в серии буллитов

20 октября хоккеисты "Динамо-Алтай" в Красноярске уступили в матче первенства ВХЛ "Красноярским Рысям" со счетом 3:4.

Все шайбы в игровое время соперники забросили уже в первом периоде. На три гола красноярцев алтайская команда ответила бросками Кирилла Брагина, Владислава Янцена и Константина Пархоменко. В оставшиеся 40 минут основного времени и овертайма командам не удалось изменить счет и победителя определяли серией буллитов.

Решающую шайбу забил красноярец Иван Уколов, который принес своей команде победу. "Рыси" сохранили лидерство в турнирной таблице, а "Динамо-Алтай" оказался на третьей строчке.

21, 23 и 24 октября команды еще трижды сыграют в Красноярске.