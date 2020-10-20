В Алтайском крае трехлетняя девочка погибла, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном

Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки.

По данным ведомства, вечером 7 октября в жилом доме одного из сел Алейского района ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипящим бульоном. В результате этого малышка получила обширные ожоги всех частей тела и через несколько дней скончалась в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и на данный момент устанавливают обстоятельства гибели девочки. Расследование уголовного дела продолжается, пишет пресс-служба ведомства.