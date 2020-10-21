Рубцовчанка перелезла через забор, чтобы накормить брошенную хозяевами собаку

Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске женщина перелезла через забор, чтобы накормить голодающую собаку, которая сидела на цепи на заброшенной автостоянке.
Свою историю неравнодушная горожанка рассказала в паблике "Инцидент Рубцовск". По ее словам, две недели назад она ездила в район РМЗ "Коттеджи" и по дороге услышала лай собаки. Женщина остановилась, чтобы посмотреть, откуда лает пес и увидела, что его бросили одного на территории неработающей автостоянки. Собака пыталась сорваться с цепи.
"Очень худой! Скелет обтянутый кожно-шерстяным покровом! Видимо, пес все эти дни сидел без еды и воды, так как слышался звук брякающей пустой миски. Сердце сжалось", – написала женщина.
Обратившись за помощью к работникам соседней автомойки, женщина смогла перелезть через забор, где накормила и напоила пса, который глотал еду не жуя.
"Обращаюсь к хозяевам! Вы что творите с животным? Это живодерня для пса? У вас наверняка есть автомобиль? Вы не можете приехать и накормить?" – пишет рубцовчанка.
Она призвала владельцев собаки проявить милосердие и не забывать о четвероногом друге, поскольку без помощи он может погибнуть.
Комментарии
Владельца автостоянки самого посадить на цепь. Урод!
хозяин тварина конченая
Отцепить собаку, забрать, а не писать и увещать по сетям.
Есть же закон о защите животных! есть хозяин автостоянки! - заявление в полицию пишите. А пса забрать срочно, там есть приют Алиса - хотя бы туда. А что толку в пабликах писать, щас он прям прочитает и разжалобится. тварина
Таких случаев очень много. Надо привлечь владельцев по статье за жестокое обращение с животными. А лучше хозяина также на цепь посадить и не кормить, чтобы ощутил , что такое умирать голодной смертью. Написать заявление в полицию. Как только так можно поступить с верным другом? Только бессердечный человек может так поступить.
вот все такие молодцы)
А, может, лежит хозяин в больнице под ИВЛ и ничего не может поделать не только с голодной собакой, но и пятилетним ребенком, который дома остался один!
Не суди!
21.10.2020 09:23
- гость -
а вот и хозяин
нет. твой хозяин - не я! я всего лишь сказал, что причины бывают разные
Ага и ИВЛ и 5 летний ребенок, бредятину не пишите. И не покрывайте садиста.
21.10.2020 09:35
- гость -
Ваша бредятина не лучше! Предлагаете четвертовать без суда? Так это что ж, по-вашему, справедливо!
Если Вы за животину так впрягаетесь, что Вы конкретно сделали? Кроме советов КОМУ-ТО изъять, КУДА-ТО отвезти, на ЧЬИ-ТО деньги содержать!?
21.10.2020 09:42
- гость -
Истеричка тебя кто покусал?
Конечно, причины могут быть разные... В конце концов, все смертны, и хозяин мог просто покинуть этот мир. Но увы, как правило, получается так, как хуже всего. Просто сволочью оказался...
Не может сам покормить,напиши. скажи другим. Не верю. Просто ему наплевать на живое существо. Привлечь по статье за жестокое обращение, а собаку надо или кормить кому-то, или забрать в приют. Иначе, она погибнет.