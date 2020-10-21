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Рубцовчанка перелезла через забор, чтобы накормить брошенную хозяевами собаку

, ИА "Амител"
По словам неравнодушной горожанки, пес ничего не ел и не пил несколько недель

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске женщина перелезла через забор, чтобы накормить голодающую собаку, которая сидела на цепи на заброшенной автостоянке.

Свою историю неравнодушная горожанка рассказала в паблике "Инцидент Рубцовск". По ее словам, две недели назад она ездила в район РМЗ "Коттеджи" и по дороге услышала лай собаки. Женщина остановилась, чтобы посмотреть, откуда лает пес и увидела, что его бросили одного на территории неработающей автостоянки. Собака пыталась сорваться с цепи.

"Очень худой! Скелет обтянутый кожно-шерстяным покровом! Видимо, пес все эти дни сидел без еды и воды, так как слышался звук брякающей пустой миски. Сердце сжалось", – написала женщина.

Обратившись за помощью к работникам соседней автомойки, женщина смогла перелезть через забор, где накормила и напоила пса, который глотал еду не жуя.

"Обращаюсь к хозяевам! Вы что творите с животным? Это живодерня для пса? У вас наверняка есть автомобиль? Вы не можете приехать и накормить?" – пишет рубцовчанка.

Она призвала владельцев собаки проявить милосердие и не забывать о четвероногом друге, поскольку без помощи он может погибнуть.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.10.2020 08:43
гость 22

Владельца автостоянки самого посадить на цепь. Урод!

21.10.2020 08:43
- гость -

хозяин тварина конченая

21.10.2020 08:52
- гость -

Отцепить собаку, забрать, а не писать и увещать по сетям.

21.10.2020 08:57
Закон где

Есть же закон о защите животных! есть хозяин автостоянки! - заявление в полицию пишите. А пса забрать срочно, там есть приют Алиса - хотя бы туда. А что толку в пабликах писать, щас он прям прочитает и разжалобится. тварина

21.10.2020 09:05
Читатель

Таких случаев очень много. Надо привлечь владельцев по статье за жестокое обращение с животными. А лучше хозяина также на цепь посадить и не кормить, чтобы ощутил , что такое умирать голодной смертью. Написать заявление в полицию. Как только так можно поступить с верным другом? Только бессердечный человек может так поступить.

21.10.2020 09:23
- гость -

вот все такие молодцы)
А, может, лежит хозяин в больнице под ИВЛ и ничего не может поделать не только с голодной собакой, но и пятилетним ребенком, который дома остался один!
Не суди!

21.10.2020 09:29
- гость -


21.10.2020 09:23
- гость -

а вот и хозяин

21.10.2020 09:31
- гость -

нет. твой хозяин - не я! я всего лишь сказал, что причины бывают разные

21.10.2020 09:35
- гость -

Ага и ИВЛ и 5 летний ребенок, бредятину не пишите. И не покрывайте садиста.

21.10.2020 09:42
- гость -

21.10.2020 09:35
- гость -
Ваша бредятина не лучше! Предлагаете четвертовать без суда? Так это что ж, по-вашему, справедливо!
Если Вы за животину так впрягаетесь, что Вы конкретно сделали? Кроме советов КОМУ-ТО изъять, КУДА-ТО отвезти, на ЧЬИ-ТО деньги содержать!?

21.10.2020 09:44
- гость -


21.10.2020 09:42
- гость -
Истеричка тебя кто покусал?

21.10.2020 10:17
Мадам

Конечно, причины могут быть разные... В конце концов, все смертны, и хозяин мог просто покинуть этот мир. Но увы, как правило, получается так, как хуже всего. Просто сволочью оказался...

21.10.2020 11:04
Читатель

Не может сам покормить,напиши. скажи другим. Не верю. Просто ему наплевать на живое существо. Привлечь по статье за жестокое обращение, а собаку надо или кормить кому-то, или забрать в приют. Иначе, она погибнет.

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