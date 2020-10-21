Рубцовчанка перелезла через забор, чтобы накормить брошенную хозяевами собаку

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске женщина перелезла через забор, чтобы накормить голодающую собаку, которая сидела на цепи на заброшенной автостоянке.

Свою историю неравнодушная горожанка рассказала в паблике "Инцидент Рубцовск". По ее словам, две недели назад она ездила в район РМЗ "Коттеджи" и по дороге услышала лай собаки. Женщина остановилась, чтобы посмотреть, откуда лает пес и увидела, что его бросили одного на территории неработающей автостоянки. Собака пыталась сорваться с цепи.

"Очень худой! Скелет обтянутый кожно-шерстяным покровом! Видимо, пес все эти дни сидел без еды и воды, так как слышался звук брякающей пустой миски. Сердце сжалось", – написала женщина.

Обратившись за помощью к работникам соседней автомойки, женщина смогла перелезть через забор, где накормила и напоила пса, который глотал еду не жуя.

"Обращаюсь к хозяевам! Вы что творите с животным? Это живодерня для пса? У вас наверняка есть автомобиль? Вы не можете приехать и накормить?" – пишет рубцовчанка.

Она призвала владельцев собаки проявить милосердие и не забывать о четвероногом друге, поскольку без помощи он может погибнуть.