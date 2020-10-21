Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова рассказала, что запрещено делать на собственном балконе.

По ее словам, на балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества. Чтобы не получить штраф, при обустройстве этого пространства нужно помнить о правилах и нормах эксплуатации, регулируемых законодательством, указывает специалист.

"Довольно часто на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад. Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации", – цитирует эксперта агентство "Прайм".

Кроме того, отмечает Пшеничникова, на балконе и лоджиях также запрещается использование открытого огня. Под это ограничение попадают и курильщики, но только при условии, что они стряхивают пепел и бросают окурки с балкона.