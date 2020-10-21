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Новости

Эксперт рассказала, что нельзя делать на балконе

, ИА "Амител"
В противном случае хозяина ждет штраф
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова рассказала, что запрещено делать на собственном балконе.

По ее словам, на балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества. Чтобы не получить штраф, при обустройстве этого пространства нужно помнить о правилах и нормах эксплуатации, регулируемых законодательством, указывает специалист.

"Довольно часто на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад. Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации", – цитирует эксперта агентство "Прайм".

Кроме того, отмечает Пшеничникова, на балконе и лоджиях также запрещается использование открытого огня. Под это ограничение попадают и курильщики, но только при условии, что они стряхивают пепел и бросают окурки с балкона.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.10.2020 14:25
котовод

а еще чиновникам нельзя брать взятки. только почему то они это правило часто игнорируют... Эсперт...кто это проверять будет ???

21.10.2020 14:28
- гость -

и про курение загнули.

21.10.2020 14:36
- гость -

Про курения ест реальные случаи штрафов. сосед соседа сфоткал и вызвал наряд. и выписали штраф

21.10.2020 14:39
- гость -

21.10.2020 14:25
котовод

Постоянно проверяем, кто берет тот сидит!
А вы все налоги оплатили со своих доходов, в конверте не получаете? Скиньте свой ИНН и вас проверим. А ладно, по IP узнаем и проверим..

21.10.2020 14:46
АБОРИГЕН

Какими законами запрещено? Номера, статьи, пункты, а так это просто рассуждение на вольную тему.

21.10.2020 15:04
- гость -

просто устрашающая статья на незнающего человека - ничего страшного

21.10.2020 15:09
котовод

21.10.2020 14:39
- гость -
Постоянно проверяем, кто берет тот сидит


дак проверяйте. что тут то сидите ? мониторите кто властью не доволен ?

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