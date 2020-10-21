Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова рассказала, что запрещено делать на собственном балконе.
По ее словам, на балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества. Чтобы не получить штраф, при обустройстве этого пространства нужно помнить о правилах и нормах эксплуатации, регулируемых законодательством, указывает специалист.
"Довольно часто на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад. Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации", – цитирует эксперта агентство "Прайм".
Кроме того, отмечает Пшеничникова, на балконе и лоджиях также запрещается использование открытого огня. Под это ограничение попадают и курильщики, но только при условии, что они стряхивают пепел и бросают окурки с балкона.
Комментарии
а еще чиновникам нельзя брать взятки. только почему то они это правило часто игнорируют... Эсперт...кто это проверять будет ???
и про курение загнули.
Про курения ест реальные случаи штрафов. сосед соседа сфоткал и вызвал наряд. и выписали штраф
21.10.2020 14:25
котовод
Постоянно проверяем, кто берет тот сидит!
А вы все налоги оплатили со своих доходов, в конверте не получаете? Скиньте свой ИНН и вас проверим. А ладно, по IP узнаем и проверим..
Какими законами запрещено? Номера, статьи, пункты, а так это просто рассуждение на вольную тему.
просто устрашающая статья на незнающего человека - ничего страшного
21.10.2020 14:39
- гость -
Постоянно проверяем, кто берет тот сидит
дак проверяйте. что тут то сидите ? мониторите кто властью не доволен ?