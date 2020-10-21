Более четверти работников Алтайского края получают дополнительный доход

Алтайский край вошел в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей населения, у которого есть дополнительные источники доходов. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом hh.ru.

29% трудоустроенных жителей Алтайского края не ограничиваются доходом на своей основной работе и устраиваются на дополнительную, либо периодически берут подработки или иным образом пополняют свой бюджет.

Из сибирских регионов этот показатель выше только в Иркутской области, где дополнительные источники доходов есть у 33% работающих.

Чаще всего в качестве источника дополнительного дохода выступает вторая работа или подработка. Реже люди занимаются бизнесом или получают прибыль от ценных бумаг или сдачи в аренду недвижимости.

Ранее amic.ru писал, что около трети всех работников бюджетной сферы в Алтайском крае получают зарплату на уровне МРОТ.