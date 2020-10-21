Более четверти работников Алтайского края получают дополнительный доход

Алтайский край вошел в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей населения, у которого есть дополнительные источники доходов. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом hh.ru.
29% трудоустроенных жителей Алтайского края не ограничиваются доходом на своей основной работе и устраиваются на дополнительную, либо периодически берут подработки или иным образом пополняют свой бюджет.
Из сибирских регионов этот показатель выше только в Иркутской области, где дополнительные источники доходов есть у 33% работающих.
Чаще всего в качестве источника дополнительного дохода выступает вторая работа или подработка. Реже люди занимаются бизнесом или получают прибыль от ценных бумаг или сдачи в аренду недвижимости.
Ранее amic.ru писал, что около трети всех работников бюджетной сферы в Алтайском крае получают зарплату на уровне МРОТ.
Комментарии
Ну мы как бы и так в курсе, что край со своим населением нищий ...
представляю вопрос в анкете: Вам хватает зарплаты или вы вынуждены подрабатывать?
то что получилось в статистике: люди, имеющие дополнительные доходы
А у некоторых даже два дополнительных дохода, а то и три.
Учителя наверное самые жадные из всех: и так по 1.5 ставки себе берут, так еще и репетиторство, классное руководство, кружки всякие ведут.
Сижу на работе и думаю - где бы денег заработать.