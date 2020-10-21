"Мертвецки пьяный" водитель устроил ДТП, в котором пострадали дети

Возбуждено уголовное дело против водителя ВАЗ-2109, который стал виновником ДТП в Шебалинском районе с четырьмя пострадавшими, в том числе его детьми. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 6 октября на Чуйском тракте в 30 км от райцентра. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля ВАЗ-2109 и микроавтобус Honda.

Очевидцы сообщили о нескольких пострадавших и гибели водителя. Как выяснилось по прибытию оперативных служб, мужчину просто приняли за мертвого потому, что он был очень сильно пьян.

"По прибытию на место дорожно-транспортного происшествия информация о гибели водителя автомобиля ВАЗ не нашла своего подтверждения, но он оказался мертвецки пьян, что и привело к ДТП, — констатировали в прокуратуре. — А вот информация о том, что пострадали дети, оказалась достоверной. Кроме того, помимо двух малолетних детей экстренная госпитализация потребовалась двум женщинам: пассажирке "Жигулей" и пассажирке "Хонды".

Предполагаемый виновник аварии отделался незначительными травмами. Медики обнаружили у него в крови 1,4 промилле спирта.

Нетрезвой была и его возлюбленная. Последнее, что они помнят – это то, как потребляли спиртное за день до аварии.