Мошенники под видом спасателей обирают жителей Алтайского края

Спасатели предупредили жителей Алтайского края о лже-сотрудниках МЧС, которые под видом оказания платных услуг или продажи противопожарного оборудования похищают деньги у населения.

"Сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — И уж тем более, никогда не берут денег у граждан за свою работу".

Жителям региона порекомендовали в первую очередь попросить удостоверение у человека, который утверждает, что он пожарный.

Кроме того, есть случаи, когда мошенники делают вид, что проводят проверку, а потом требуют деньги, чтобы "закрыть глаза" на те или иные нарушения.

Когда есть сомнения по поводу прибывшего "сотрудника МЧС", следует зайти на официальный сайт ведомства и позвонить на номер должностного лица, ответственного за вашу территорию, либо на телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

О случаях мошенничества также нужно сообщать в полицию.