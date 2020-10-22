Ученые нашли пользу в зеленом чае и кофе для людей с диабетом

Ученые из Японии выяснили, что больные диабетом люди, ежедневно выпивающие много кофе или зеленого чая, живут дольше остальных.

Как пишет портал Medpage Today, исследователи провели анкетирование среди людей с сахарным диабетом второго типа. В выборку вошли 2790 мужчин и 2133 женщины, средний возраст которых к старту эксперимента составлял 66 лет. Итоги подвели через пять лет.

При этом отмечается, что среди участников группы 607 человек не употребляли зеленый чай, 1143 – выпивали по чашке в день, 1384 – по две-три чашки, а 1784 – по четыре и более. Еще 994 человека заявили, что совсем не пили кофе, 1306 выпивали менее чашки в день, 963 – по чашке каждый день и 1660 – минимум две чашки.

За пять лет эксперимента умерли 309 участников. 114 из них скончались от рака, а 76 – от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом категория любителей этих напитков показала самые низкие показатели. Таким образом выяснилось, что ежедневное употребление от четырех чашек зеленого чая, а также от двух чашек кофе снижает риск летального исхода на 63%.