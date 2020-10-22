Барнаулец продает кошку за 2,5 млн рублей

Житель Барнаула разместил на сайте Avito объявление о продаже британской вислоухой кошки за 2,5 млн рублей.
Мужчина с юмором описывает животное, не объясняя, чем вызвана баснословная цена. В частности, он отмечает, что кошка периодически будит хозяев по ночам.
"Плюс у нее один – красивая, но мы хотим спать", – констатирует барнаулец.
Зато в конце описания он уточняет, что также готов обменять питомца на двухкомнатную квартиру "в нормальном районе".
Стоит отметить, что по России есть много объявлений, авторы которых готовы отдать кота-"шотландца" в добрые руки бесплатно либо за символическую сумму.
Комментарии
Продешевил, надо просить в евро))
Берите мою за 2499999
Интересно,кому нужна крысоловка за такие деньги
Тому у кого денег много. 100% продаст.
У кого денег много от жадности удавятся, 100% инфа.
Мужику делать нефиг - просто развлекается.
Меня удивляет как много лишнего времени у людей.
Д_е_генератство какое то. Надеюсь, что так развлекается жулик из "колл-центра Спербанка" или малолетка на дистанте.