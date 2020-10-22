Барнаулец продает кошку за 2,5 млн рублей

Житель Барнаула разместил на сайте Avito объявление о продаже британской вислоухой кошки за 2,5 млн рублей.

Мужчина с юмором описывает животное, не объясняя, чем вызвана баснословная цена. В частности, он отмечает, что кошка периодически будит хозяев по ночам.

"Плюс у нее один – красивая, но мы хотим спать", – констатирует барнаулец.

Зато в конце описания он уточняет, что также готов обменять питомца на двухкомнатную квартиру "в нормальном районе".

Стоит отметить, что по России есть много объявлений, авторы которых готовы отдать кота-"шотландца" в добрые руки бесплатно либо за символическую сумму.